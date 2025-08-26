Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 16 au 22 août

Cultureil y a 6 heures
"L'autre Amérique" de Judith Perrignon.
"L'autre Amérique" de Judith Perrignon.
Atlanti-culture

"L’autre Amérique" de Judith Perrignon : Quand Roosevelt a sauvé le capitalisme et le monde libre

Grasset Publication le 7 mai 2025 233 pages 20 euros

avec Rémy Dumoulin pour Culture-Tops
author imageRémy Dumoulin pour Culture-Tops

Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Voir la bio »

"L’autre Amérique" de Judith Perrignon : Quand Roosevelt a sauvé le capitalisme et le monde libre

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés