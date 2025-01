Laurence D'Hondt est journaliste, correspondante à Paris pour différents journaux belges, suisse et luxembourgeois. Elle publie également en France en tant que grand reporter spécialisée dans le monde arabe et musulman. Elle a fondé la Tribune de Diego, à Madagascar et est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Miroir d'asile, publié chez Labor en Belgique. Elle vient de réaliser un documentaire sur les Justes Turcs durant le génocide arménien, diffusé à la RTBF en Belgique et LCP en France et participe régulièrement à des missions de l'Union européenne consacrée au renforcemet des processus démocratiques.