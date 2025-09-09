L’attrait de l’astrologie en période d’incertitude

Dr Corcoran est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Washington, ainsi que d'une maîtrise en sociologie et d'une maîtrise en études internationales (religion comparée). Théoricienne généraliste, elle étudie les groupes et réseaux sociaux comme liens entre macrostructures et micro-attitudes et comportements. Ses recherches appliquent ces perspectives à plusieurs sous-domaines empiriques : les organisations, la culture, la criminalité/déviance, la religion, les émotions, les inégalités et les mouvements sociaux. Elle s'intéresse aux processus par lesquels les individus rejoignent et quittent des groupes, y investissent du temps et des ressources, et en viennent à adhérer à leurs normes et valeurs. Afin de tester ses prédictions théoriques, elle s'appuie sur des données individuelles, inter-organisationnelles, régionales et nationales, et utilise des méthodologies quantitatives et qualitatives avancées.