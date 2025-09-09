Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Sociétéil y a 3 heures
L'astrologie séduit depuis longtemps. © Flickr
Tendance révélatrice

L’attrait de l’astrologie en période d’incertitude

Faites défiler TikTok, parcourez un profil de rencontre ou asseyez-vous dans un café : vous entendrez souvent des gens mentionner leur signe astrologique. Certains revendiquent fièrement leur énergie de Lion ; d’autres plaisantent en disant qu’ils ne sortiraient jamais avec un Scorpion. Même dans nos sociétés modernes façonnées par la science, la technologie et l’université — ce que les sociologues appellent parfois le « désenchantement » — beaucoup continuent à chercher dans l’astrologie une source de sens. Sa popularité coexiste avec le scepticisme : les enquêtes montrent que même ceux qui n’y « croient » pas vraiment peuvent l’utiliser « pour s’amuser ».

avec Shiri NoyetChristopher P. ScheitleetKatie E. Corcoran
author imageShiri Noy

Professeure agrégée de sociologie et directrice des études latino-américaines et caribéennes à l'Université Denison. Ses recherches portent sur la façon dont la moralité et l'autorité se façonnent dans différents domaines, notamment les politiques de santé, la science et la religion, l'éthique de la recherche et un nouveau courant de recherche sur la bienveillance. Son nouveau livre, « Project Management for Researchers: A Practical, Stress-Free Guide to Getting Organized », a récemment été publié par les Presses de l'Université du Michigan.

Voir la bio »
author imageChristopher P. Scheitle

Christopher P. Scheitle est sociologue à l'Université de Virginie-Occidentale. Ses recherches portent sur la structure sociale et la dynamique de la religion aux États-Unis, avec un intérêt particulier pour les questions liées à la religion et à la science, ainsi qu'à la discrimination et à la victimisation religieuses. Ses ouvrages les plus récents sont « The Faithful Scientist: Experiences of Anti-Religious Bias in Scientific Training » (Université de New York, 2023) et « Religion vs. Science: What Religious People Really Think » (Université d'Oxford, 2018, avec Elaine Howard Ecklund). Ses recherches ont été soutenues par la National Science Foundation, la Fondation John Templeton et d'autres organismes.

Voir la bio »
author imageKatie E. Corcoran

Dr Corcoran est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Washington, ainsi que d'une maîtrise en sociologie et d'une maîtrise en études internationales (religion comparée). Théoricienne généraliste, elle étudie les groupes et réseaux sociaux comme liens entre macrostructures et micro-attitudes et comportements. Ses recherches appliquent ces perspectives à plusieurs sous-domaines empiriques : les organisations, la culture, la criminalité/déviance, la religion, les émotions, les inégalités et les mouvements sociaux. Elle s'intéresse aux processus par lesquels les individus rejoignent et quittent des groupes, y investissent du temps et des ressources, et en viennent à adhérer à leurs normes et valeurs. Afin de tester ses prédictions théoriques, elle s'appuie sur des données individuelles, inter-organisationnelles, régionales et nationales, et utilise des méthodologies quantitatives et qualitatives avancées.

Voir la bio »

