Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

©

Dans cette illustration publiée par la NASA le 19 mai 2023, le concept d'un artiste représente l'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin qui ramènera les astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

PROSPECTIVES RAYONNANTES

19 janvier 2026

Du lancement d'un nouveau télescope spatial phare à l'exploration lunaire, la coopération et la compétition internationales feront de 2026 une année passionnante pour l'espace

En 2026, l’exploration spatiale humaine et robotique atteindra de nouveaux sommets : des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis Apollo, des télescopes capables de cartographier des milliards de galaxies, et des missions internationales visant à détecter l’eau, des mondes habitables et les origines du système solaire. Ces missions illustrent à la fois la coopération et la compétition entre nations dans l’espace, tout en élargissant notre compréhension de l’univers à une échelle inédite.

Photo of Grant Tremblay
Grant Tremblay Go to Grant Tremblay page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Grant Tremblay image
Grant Tremblay
Astrophysicien fédéral

Grant Tremblay est astrophysicien au Centre d'astrophysique | Harvard & Smithsonian.

