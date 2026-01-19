PROSPECTIVES RAYONNANTES

19 janvier 2026

Du lancement d'un nouveau télescope spatial phare à l'exploration lunaire, la coopération et la compétition internationales feront de 2026 une année passionnante pour l'espace

En 2026, l’exploration spatiale humaine et robotique atteindra de nouveaux sommets : des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis Apollo, des télescopes capables de cartographier des milliards de galaxies, et des missions internationales visant à détecter l’eau, des mondes habitables et les origines du système solaire. Ces missions illustrent à la fois la coopération et la compétition entre nations dans l’espace, tout en élargissant notre compréhension de l’univers à une échelle inédite.