POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des recrues participent à un exercice de combat avec le fusil d'assaut HK G36 à la caserne Westfalen-Kaserne des forces armées allemandes (Bundeswehr) à Ahlen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 13 novembre 2025.
See image caption
See copyright

TRANSFORMATION RADICALE

9 mars 2026

L’Allemagne s’impose dans l’industrie de défense mondiale et accélère sa mutation stratégique

Longtemps réticente à s’affirmer comme puissance militaire, l’Allemagne connaît aujourd’hui une transformation profonde de son modèle stratégique et industriel. Portée par la guerre en Ukraine, la montée des tensions internationales et la volonté de renforcer la sécurité européenne, Berlin voit son industrie de défense se développer rapidement, au point de devenir l’un des principaux exportateurs d’armes au monde et d’alimenter le débat sur l’émergence d’une véritable « économie de guerre » européenne.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Les Echos

MOTS-CLES

défense européenne , Allemagne , industrie stratégique , réarmement , Union Européenne , ukraine , Russie

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule
2Puisque la Chine met le pied sur le frein de ses objectifs climatiques à 5 ans, pourquoi l’Europe devrait en faire autant
3Tournant pour l’Ukraine ? Quand Washington fait appel à l'expertise de Kiev sur les drones
4Pression islamiste : à Annecy, le projet de la mosquée Salem fait trembler la campagne des municipales
5Voilà pourquoi l’affaire Epstein révèle bien plus sur le fonctionnement du monde que les penchants pédophiles ou la cupidité de certaines élites occidentales
6De Mélenchon à Villepin : les ayatollahs, c’est le régime Comme j’aime
7Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences