TRANSFORMATION RADICALE

9 mars 2026

L’Allemagne s’impose dans l’industrie de défense mondiale et accélère sa mutation stratégique

Longtemps réticente à s’affirmer comme puissance militaire, l’Allemagne connaît aujourd’hui une transformation profonde de son modèle stratégique et industriel. Portée par la guerre en Ukraine, la montée des tensions internationales et la volonté de renforcer la sécurité européenne, Berlin voit son industrie de défense se développer rapidement, au point de devenir l’un des principaux exportateurs d’armes au monde et d’alimenter le débat sur l’émergence d’une véritable « économie de guerre » européenne.