LE FUTUR DES RESEAUX SOCIAUX

16 décembre 2025

L’algorithme de X est sur le point de changer radicalement et voilà ce que ça nous réserve

X s’apprête à opérer un tournant radical dans la manière dont l’information circule sur sa plateforme. En supprimant les filtres par mots-clés et toute réduction manuelle de visibilité au profit d’un algorithme reposant exclusivement sur les interactions des utilisateurs, le réseau social revendique une neutralité technique fondée sur l’engagement. Mais derrière cette promesse d’objectivité algorithmique se dessinent des enjeux majeurs : amplification des contenus polarisants, affaiblissement de la modération humaine, risques accrus de désinformation et tensions avec les exigences européennes de transparence et de responsabilité. De quoi craindre pour la qualité du débat public ? Décryptage.