LE FUTUR DES RESEAUX SOCIAUX

16 décembre 2025

L’algorithme de X est sur le point de changer radicalement et voilà ce que ça nous réserve

X s’apprête à opérer un tournant radical dans la manière dont l’information circule sur sa plateforme. En supprimant les filtres par mots-clés et toute réduction manuelle de visibilité au profit d’un algorithme reposant exclusivement sur les interactions des utilisateurs, le réseau social revendique une neutralité technique fondée sur l’engagement. Mais derrière cette promesse d’objectivité algorithmique se dessinent des enjeux majeurs : amplification des contenus polarisants, affaiblissement de la modération humaine, risques accrus de désinformation et tensions avec les exigences européennes de transparence et de responsabilité. De quoi craindre pour la qualité du débat public ? Décryptage.

David Fayon Go to David Fayon page

A PROPOS DES AUTEURS
David Fayon image
David Fayon

David Fayon, directeur de projets dans un grand groupe, mentor pour des start-up et des futures licornes en fécondation, membre de plusieurs think tank et associations pour le développement du numérique en France comme La Fabrique du Futur est président de Numérikissimo (www.numerikissimo.fr), l'annuaire des Top acteurs du numérique.

Il est l'auteur de Made in Silicon Valley – Du numérique en Amérique (Pearson, 2017) et co-auteur de Web 2.0 15 ans déjà et après ? (Kawa, 2020). Il a publié avec Michaël Tartar La Transformation digitale pour tous ! (Pearson, 2022) et Pro en réseaux sociaux avec Christine Balagué (Vuibert, 2022). Il vient de Publier Informez-vous ! (L’éditeur à part, 2025).

