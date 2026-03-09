REVOLUTION POLITIQUE
9 mars 2026
L’AfD franchit un plafond historique en Allemagne de l’Ouest
Le parti populiste de droite a atteint 19 % lors des élections régionales de dimanche, tandis que le SPD s’est effondré et que les libéraux ne sont pas parvenus à entrer au parlement.
MOTS-CLESAfD , Allemagne , SPD , Verts , Politique
THEMATIQUESGéopolitique
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
