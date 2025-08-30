La vie après la mort

La vie pourrait-elle exister dans le système solaire après la mort du Soleil ? Voilà ce que l’étude des naines blanches nous en dit

La mort d’une étoile comme le Soleil n’est pas forcément la fin de tout. En devenant une naine blanche, elle pourrait encore accueillir autour d’elle des planètes capables de conserver de l’eau liquide. Les chercheurs, armés de télescopes comme James Webb, explorent ces astres denses et minuscules, qui pourraient représenter de nouveaux refuges pour la vie longtemps après la disparition des étoiles qui les ont engendrés.