Des enfants jouent avec des tablettes numériques, lors du salon « Kidexpo » au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Des enfants jouent avec des tablettes numériques, lors du salon « Kidexpo » au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.

© ERIC FEFERBERG / AFP

IMPACT DES ECRANS

2 décembre 2025

La technologie remodèle le développement des enfants : en bien, en mal et en… terre inconnue

Alors que les écrans et appareils connectés s’invitent dans le quotidien des familles, ils transforment profondément les interactions entre adultes et enfants. Du partage d’une vidéo pour calmer un tout-petit aux assistants vocaux qui rythment la maison, la technologie s’immisce dans les moments ordinaires qui façonnent le développement social et cognitif des plus jeunes.

Photo of Valentina Fantasia
Photo of Joanna Rączaszek-Leonardi
Valentina Fantasia Go to Valentina Fantasia page et Joanna Rączaszek-Leonardi Go to Joanna Rączaszek-Leonardi page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Valentina Fantasia image
Valentina Fantasia

Valentina Fantasia est professeure associée de sciences cognitives à l'Université de Lund.

Joanna Rączaszek-Leonardi image
Joanna Rączaszek-Leonardi

Joanna Rączaszek-Leonardi est professeure de psychologie à l'Université de Varsovie.

