Des enfants jouent avec des tablettes numériques, lors du salon « Kidexpo » au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.
© ERIC FEFERBERG / AFP
IMPACT DES ECRANS
2 décembre 2025
La technologie remodèle le développement des enfants : en bien, en mal et en… terre inconnue
Alors que les écrans et appareils connectés s’invitent dans le quotidien des familles, ils transforment profondément les interactions entre adultes et enfants. Du partage d’une vidéo pour calmer un tout-petit aux assistants vocaux qui rythment la maison, la technologie s’immisce dans les moments ordinaires qui façonnent le développement social et cognitif des plus jeunes.
5 min de lecture
Valentina Fantasia est professeure associée de sciences cognitives à l'Université de Lund.
Joanna Rączaszek-Leonardi est professeure de psychologie à l'Université de Varsovie.
Populaires
Valentina Fantasia est professeure associée de sciences cognitives à l'Université de Lund.
Joanna Rączaszek-Leonardi est professeure de psychologie à l'Université de Varsovie.