La reprise de Casino donne à Daniel Kretinsky un premier rôle dans le capitalisme français et entraine la chute du dernier virtuose de la finance

La devanture d'un magasin Casino.

Les jeux sont faits, le Conseil d’administration du groupe Casino n’avait qu’une seule offre à examiner. Celle présentée par le milliardaire tchèque allié à Marc Ladreit de Lacharrière. Reste à examiner la stratégie et trouver une occupation à Jean-Charles Naouri. Ca ne va pas être le plus facile.

Le surdoué de la finance française et des produits dérives , celui qui a tout inventé comme outils financiers modernes de la place de Paris quand il était au cabinet de Pierre Bérégovoy et que la gauche rêvait de participer à la prospérité financière, cette star de la finance internationale a dû , contraint et forcé , trouvé une solution pour sauver son groupe casino qui était criblé de dettes au bord de la faillite. Ce faisant il va devoir accepter sa mise a l’écart.

A la veille du Week end du 14 juillet, il devait recevoir deux offres définitives de reprise . Il n’en a reçu qu’une seule. La proposition faite par Xavier Niel, Moéz-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse , ne lui est jamais parvenue pour des raisons qui tiennent plus aux personnalités qu’au fond du dossier. Trop médiatiques sans doute , on voyait mal ou pouvaient être les points d’accord entre le trio Niel -Pigasse et Zouari et JC Naouri.

A priori , le couple Daniel Kretinsky et Marc de la Charrière ont su séduire à la fois les cadres dirigeants du groupe casino , les salariés qui étaient inquiets , Bercy qui regardait ces grandes manœuvres à distance mais de façon vigilante , tres présent au sein du comité interministériel de restructuration industrielle . Sans oublier les créanciers qui sont peut-être mieux considéré que dans l’offre de Niel -Pigasse- Zouari .

Maintenant on connaitra dans la semaine les avis du conseil d’administration , mais à priori Daniel Kretinski et Marc de La Charrière ont la voix libre pour prendre le pouvoir dans le 4e groupe de la grande distribution française au coté des carrefour , Auchan ou Leclerc

Ce tandem apporte de l’argent frais pour recapitaliser l’ensemble ( 1, 25 milliards d’euros ) et réduire son endettement, un projet sérieux pour sécuriser les salariés , les fournisseurs et les créanciers . le projet passe par une nouvelle stratégie industrielle pour reconsidérer l’ensemble des hypermarchés ( qui sont en difficulté ) et conforter les unités plus modestes de proximité comme les Franprix ou monoprix qui se portent plutôt bien .

Ce tandem Krentinsky/de Lacharriere , qui s’installe ainsi parmi les premiers rôles du capitalisme français est interessant .

Marc Ladreit de Lacharrière , n’est pas un inconnu .Avec son holding Fimalac , il a pris beaucoup de participations d’une part dans les media digitaux et l intertetment pariant sur l’explosion du spectacle live et d’autre part dans l’hôtellerie de luxe avec le groupe Barriere dont il se dégage quelque peu . Ce qui lui donne les moyens d’investir dans casino aux cotes de Daniel Krentinski qui lui, a désormais, une autre dimension.

Daniel Kretinsky, d’origine tchèque mais tres imprégné de la culture francaise où il a fait toutes ses études , est un milliardaire discret. Il a fait fortune dans les énergies fossiles avec son groupe EPH (Energetik a Prumyslovy Holding), c’est à dire en reprenant des vielles mines de charbons et surtout des centrales électriques au charbon . Pareillement , il détient aujourd’hui des participations dans les médias (Marianne, Elle, Télé 7 jours, Usbek & Rica…), mais aussi l’édition (Editis, grâce à un accord conclu en juin). Sa stratégie est simple : Cibler des secteurs ou des entreprises en difficulté pour continuer d’étendre son influence. D’où aussi sa prise dans Darty ou Metro , dans l’express et aujourd hui dans Casino. et ce n’est pas fini .

Ce qui est interessant c’est que sa méthode de développement n’est pas différente des acteurs de la génération précédente . Bernard Arnault , François Pinault ou Vincent Bolloré pour ne parler que des plus connus ont eux aussi démarré en ciblant des entreprises ou des secteurs en difficulté sans hésiter à mettre un doigt dans les médias , histoire d’avoir un peu d’influence .

Ce qui est intéressant enfin sera de suivre l’évolution de Jean-Charles Naouri. Certains le voient rester dans le groupe mais sans fonction opérationnelle, d’autre en revanche pensent qu’ il ne supportera pas de rester dans la maison, à moins que ça soit l’inverse. Mais tous ceux qui connaissent bien Daniel Kretinski disent qu’il a beaucoup de Charme , d’intelligence stratégique et d’ambitions. Il n’a pas 50 ans .

Selon Forbes magasine ,qui le crédite d’une fortune personnelle de 10 Milliards d’euros , il rejoint là , avec des activités économiques classiques , et des méthodes de ses ainés , tous ceux ,qui dans sa génération ont fait fortune grâce aux nouvelles technologies.