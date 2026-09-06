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THE WORLD IN MAPS

6 septembre 2026

La répartition géographique des lions hier vs aujourd’hui

Autrefois présents sur une vaste partie de l’Afrique, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie, les lions ont vu leur territoire se réduire drastiquement. En 2025, ils n’occupent plus que 6,13 % de leur aire de répartition historique, principalement en Afrique subsaharienne. Une seule population sauvage subsiste hors d’Afrique, au Gujarat, en Inde, où les effectifs progressent toutefois nettement.

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lion , Animaux , nature , Afrique , Inde , territoires , espaces naturels , savane , europe , espèces menacées

THEMATIQUES

International
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