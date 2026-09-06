THE WORLD IN MAPS
6 septembre 2026
La répartition géographique des lions hier vs aujourd’hui
Autrefois présents sur une vaste partie de l’Afrique, de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie, les lions ont vu leur territoire se réduire drastiquement. En 2025, ils n’occupent plus que 6,13 % de leur aire de répartition historique, principalement en Afrique subsaharienne. Une seule population sauvage subsiste hors d’Afrique, au Gujarat, en Inde, où les effectifs progressent toutefois nettement.
2 min de lecture
MOTS-CLESlion , Animaux , nature , Afrique , Inde , territoires , espaces naturels , savane , europe , espèces menacées
THEMATIQUESInternational
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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