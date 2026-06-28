POLITIQUE DU LOGEMENT
28 juin 2026
La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
La rénovation thermique est devenue l'un des piliers de la politique française du logement, mobilisant des dizaines de milliards d'euros au nom des économies d'énergie et de la lutte contre le changement climatique. Mais que reste-t-il des promesses une fois les travaux réalisés ? La France s'est enfermée dans une stratégie fondée sur un outil imparfait et jamais véritablement évaluée.
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Philippe Ansel est économiste et chef économiste de la Fondation Concorde.
Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.
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