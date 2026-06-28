POLITIQUE DU LOGEMENT

La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France

La rénovation thermique est devenue l'un des piliers de la politique française du logement, mobilisant des dizaines de milliards d'euros au nom des économies d'énergie et de la lutte contre le changement climatique. Mais que reste-t-il des promesses une fois les travaux réalisés ? La France s'est enfermée dans une stratégie fondée sur un outil imparfait et jamais véritablement évaluée.