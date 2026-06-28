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Un artisan installe un faux plafond en vue de la pose d'une isolation thermique dans une maison à Cognocoli-Monticchi, en Corse.
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POLITIQUE DU LOGEMENT

28 juin 2026

La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France

La rénovation thermique est devenue l'un des piliers de la politique française du logement, mobilisant des dizaines de milliards d'euros au nom des économies d'énergie et de la lutte contre le changement climatique. Mais que reste-t-il des promesses une fois les travaux réalisés ? La France s'est enfermée dans une stratégie fondée sur un outil imparfait et jamais véritablement évaluée.

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MOTS-CLES

DPE , rénovation thermique , Logement , passoires thermiques , vent , chaleur , canicule , réchauffement climatique , normes , France , facture énergétique , prix , tarifs , Maprimerenov

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Ansel

Philippe Ansel est économiste et chef économiste de la Fondation Concorde.

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Bertrand Moine
Entrepreneur

Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.

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