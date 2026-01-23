POLITIQUE
A Dresde, un ouvrier dans une usine Volkswagen

A Dresde, un ouvrier dans une usine Volkswagen

DEFI

23 janvier 2026

La prochaine génération de voitures autonomes devra analyser la route et ne plus se contenter de la voir

Les véhicules autonomes ont réalisé des progrès remarquables au cours de la dernière décennie. Les voitures et les bus sans conducteur, qui peinaient autrefois à rester dans leur voie, peuvent désormais circuler dans les rues animées des villes, reconnaître les piétons et les cyclistes, et s'adapter en douceur aux feux de circulation.

Daniel Zhou Hao Go to Daniel Zhou Hao page

Daniel Zhou Hao

Le Dr. Hao est maître de conférences (professeur adjoint) en IA et en robotique à la CMS. Il est le fondateur du laboratoire de dynamique et d'intelligence neuronale (DANi) et le chef d'équipe du groupe d'enseignement inspiré par la recherche DriverLeics dans le domaine de la robotique alimentée par l'IA et des systèmes autonomes.