La prochaine génération de voitures autonomes devra analyser la route et ne plus se contenter de la voir

Le Dr. Hao est maître de conférences (professeur adjoint) en IA et en robotique à la CMS. Il est le fondateur du laboratoire de dynamique et d'intelligence neuronale (DANi) et le chef d'équipe du groupe d'enseignement inspiré par la recherche DriverLeics dans le domaine de la robotique alimentée par l'IA et des systèmes autonomes.