©
A Dresde, un ouvrier dans une usine Volkswagen
DEFI
23 janvier 2026
La prochaine génération de voitures autonomes devra analyser la route et ne plus se contenter de la voir
Les véhicules autonomes ont réalisé des progrès remarquables au cours de la dernière décennie. Les voitures et les bus sans conducteur, qui peinaient autrefois à rester dans leur voie, peuvent désormais circuler dans les rues animées des villes, reconnaître les piétons et les cyclistes, et s'adapter en douceur aux feux de circulation.
5 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Le Dr. Hao est maître de conférences (professeur adjoint) en IA et en robotique à la CMS. Il est le fondateur du laboratoire de dynamique et d'intelligence neuronale (DANi) et le chef d'équipe du groupe d'enseignement inspiré par la recherche DriverLeics dans le domaine de la robotique alimentée par l'IA et des systèmes autonomes.
Populaires
Le Dr. Hao est maître de conférences (professeur adjoint) en IA et en robotique à la CMS. Il est le fondateur du laboratoire de dynamique et d'intelligence neuronale (DANi) et le chef d'équipe du groupe d'enseignement inspiré par la recherche DriverLeics dans le domaine de la robotique alimentée par l'IA et des systèmes autonomes.