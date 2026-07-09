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Cette photographie, prise le 3 décembre 2024, montre la statue en bronze récemment inaugurée à l'effigie du défunt chef du groupe de mercenaires privés Wagner, Evgueni Prigojine (à gauche), et de son bras droit, Dmitri Outkine (à droite), érigée devant la « Maison russe » à Bangui, en République centrafricaine.
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STRATEGIE

9 juillet 2026

La présence russe en Afrique subsaharienne reste une affaire de propagande depuis 2022

Ivan U. Klyszcz analyse l'évolution des relations de la Russie avec l'Afrique subsaharienne depuis 2022

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MOTS-CLES

ukraine , Russie , Afrique , Vladimir Poutine , influence , information , propagande

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Ivan U. Klyszcz

Chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS) à Tallinn, Estonie