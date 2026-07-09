STRATEGIE
9 juillet 2026
La présence russe en Afrique subsaharienne reste une affaire de propagande depuis 2022
Ivan U. Klyszcz analyse l'évolution des relations de la Russie avec l'Afrique subsaharienne depuis 2022
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THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS) à Tallinn, Estonie
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Chercheur au Centre international pour la défense et la sécurité (ICDS) à Tallinn, Estonie