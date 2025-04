CHYPRE, ANKARA, TENSIONS

La poussée néo-ottomane de la Turquie à Chypre menace la stabilité européenne

Cinquante ans après l’invasion turque de Chypre, la partie nord de l’île connaît une islamisation accélérée, orchestrée par Ankara. Au-delà des enjeux culturels et religieux, cette transformation s’inscrit dans un projet géopolitique plus large aux visées néo-ottomanes, qui interpelle la sécurité européenne et l’équilibre méditerranéen.