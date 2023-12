La plupart des influenceurs du fitness font plus de mal que de bien et voilà pourquoi

"Les influenceurs cherchent à faire de l’argent au détriment de ceux qui vont suivre leurs séances de coaching", juge Jean-Pierre de Mondenard.

Atlantico : De nombreux influenceurs spécialisés dans le fitness partagent, sur les réseaux sociaux, des vidéos ou des exercices et des conseils. Faut-il les suivre ? Ces conseils sont-ils bénéfiques pour la santé ?

Dr Jean-Pierre de Mondenard : Les influenceurs cherchent à faire de l’argent au détriment de ceux qui vont suivre leurs séances de coaching. La santé ne se prescrit pas à travers des écrans. On ne peut rien faire comme ça. Ce n'est pas parce que vous allez assister à un concerto pour piano que vous allez être capable de jouer du piano. Pour s'assurer que la pratique sportive soit recommandée et adaptée, il faut voir la personne, l’interroger et avoir des éléments sur sa condition physique. Le sport se prescrit. Il faut voir un médecin pour faire des tests. Le médecin doit connaître le niveau physique de son patient pour lui proposer un programme adapté à son niveau. Il faut, au préalable, évaluer la performance du patient, son pourcentage de graisse etc.

Certaines études ont montré que ces séances de fitness sur les réseaux sociaux ont même des conséquences sur le plan mental. Comment l’expliquer ?

C’est simple. Les influenceurs sont des gens jeunes, hyper entraînés et très attractifs pour ceux qui regardent. Les consommateurs de ces séances vont tout faire pour arriver aux mêmes résultats, sans y parvenir car les exercices proposés ne sont pas adaptés à leur condition. Cela va vite les décourager. Ils vont se sentir en état d’infériorité et ça va se répercuter sur leur mental. Ils vont aussi se sentir mal physiquement parce que l’effort demandé, au cours de ces séances, sera beaucoup trop important. Certains vont avoir des problèmes de tachycardie ou des essoufflements.

Comment faire du sport et du fitness dans de bonnes conditions ?

L'idéal, c'est de consulter un médecin du sport. Il faut être contrôlé physiquement pour éviter les mauvais gestes. Le médecin va vérifier au cours d’un examen médical que vous n’avez pas d’anomalie physique qui nécessite des soins compensateurs. Il va vous faire un bilan de départ.

Moi par exemple, tous les gens qui viennent me voir et qui courent, je leur fais systématiquement un bilan biomécanique de leurs membres inférieurs pour m'assurer qu'ils n’ont pas une différence de longueur entre les jambes. Car si vous vous mettez à courir, vous allez avoir des douleurs voire développer une tendinite. En faisant un examen médical, le médecin va trouver ces choses à et vous rééquilibrer. Anticipez ! Comme ça vous n’aurez pas de problèmes dans le futur.