La pandémie nous a appris l’utilité de l’analyse des eaux usées et voilà ce à quoi elle pourra nous servir après le Covid

Des membres du bataillon naval de pompiers de Marseille prélèvent des échantillons d'eaux usées pour détecter la présence du Covid-19 à l'extérieur d'une maison de retraite à Marseille, en janvier 2021.

Atlantico : Comment l'analyse des eaux usées est-elle devenue l'un des meilleurs outils de surveillance du Covid-19 ?

Vincent Maréchal : L'épidémiologie basée sur les eaux usées existait déjà. On l'a utilisée par le passé notamment pour suivre le virus de la poliomyélite. Un virus qui transite par le tube digestif. Cette méthode a un intérêt pour savoir si le virus dans une population donnée continue de circuler. Cela a aussi été utilisé dans divers pays pour chercher des molécules toxiques, radioactives, des bactéries ou même de la drogue. C'est une approche non invasive et relativement simple à pratiquer.

La France n'était pas dotée d'une structure de suivi systématique des eaux usées à visée épidémiologique. Au printemps dernier, on a vu les premiers travaux montrant que même si le Sars-Cov-2 était un virus à transmission essentiellement respiratoire, on pouvait le détecter dans le tube digestif et les selles de certains malades. On cherche encore la proportion de gens qui excrètent du virus dans leurs selles et à savoir si les asymptomatiques le font aussi.

Vous avez co-créé le réseau Obépine, l'observatoire épidémiologique français des eaux usées. Comment avez-vous convaincu les autorités que l'analyse des eaux usées était nécessaire ?

Tous les travaux mentionnés précédemment nous ont amené à lancer des recherches. J'ai monté un groupe de travail à Sorbonne université où je travaille comme virologue. On a pris attache avec des chercheurs du laboratoire Eau de Paris. On a construit progressivement un réseau élargi avec l'université de Lorraine, l'Ifremer, l'institut de recherche biomédicale des armées, l'université de Clermont-Auvergne…

Nous avons fait le pari que les eaux usées puissent être le reflet en direct de ce qui se passe dans la population. On a été les premiers en France à montrer que les quantités de virus que l'on trouvait dans les eaux usées reflétaient ce qui se passait dans la population qui était connectée au réseau d'assainissement. En Ile-de-France, avec notre première zone d'étude, nous avons montré que dès la première quinzaine du premier confinement la concentration de génomes viraux dans les eaux usées a diminué.

Pourtant ces analyses n'ont pas pris dans le milieu médical. Peu de médecins hospitaliers croyaient en cette approche. Même chose pour les agences de santé. Au motif qu'ils n'existaient pas de travaux précédents qui en démontraient la validité. On a dû lutter. On a reçu le soutien de l'académie de science, de médecine et de technologie. Le CARE (comité analyse recherche et expertise), qui visait à identifier des problématiques innovantes autour du Sars, nous a beaucoup soutenu.

On a travaillé pendant cinq mois sur des fonds propres. A partir de juillet 2020, le ministère de la recherche a débloqué 3,5 millions d'euros pour développer une étude pilote démontrant l'intérêt que pourrait avoir ce suivi des eaux usées. Cela nous a permis de développer un réseau de 168 stations d'épurations. Le sujet est enfin scientifiquement devenu visible en France. Aujourd'hui, on a sans doute un des plus beaux réseaux au monde de surveillance des eaux usées.

Comment sont utilisées vos données par les autorités sanitaires ?

Nous avons des modélisations mathématiques qui nous permettent de définir un indicateur de circulation virale. Cet indicateur fait partie intégrante des outils dont la France s'est dotée pour suivre l'épidémie. On envoie une fois par semaine nos données à la direction générale de la santé et on échange régulièrement avec les ARS.

Fin juin 2020, on a, grâce aux eaux usées, repéré le retour du virus qui avait quasiment disparu depuis le mois de mai. On a mis en évidence ce qui allait devenir la deuxième vague alors que beaucoup disaient que le virus disparaîtrait à l'été. C'est d'ailleurs principalement chez les sujets jeunes que l'épidémie est repartie parce que ce sont des populations qui n'avaient pas de signes cliniques et pas de raisons d'aller se faire dépister.

Mi-décembre, j'ai également souhaité développer un axe de recherche dédié aux variants. C'est plus compliqué car on ne peut pas opérer un séquençage génétique complet car le virus n'est pas entier comme dans le corps humain. Dans les eaux usées, c'est un puzzle dont il faut réunir les pièces. Le but est de proposer deux fois par mois une photographie de la circulation des variants. C'est aussi un outil pour repérer d'éventuels nouveaux variants.

Que deviendra le réseau Obépine après la crise ?

Aujourd'hui, on se pose la question de ce que va devenir notre dispositif. Le ministère de la recherche a mis à disposition un financement qui permet de faire une analyse d'environ un an seulement. On est dans une discussion avec les autorités qui est un peu compliquée. Santé Publique France ou l'Anses aimeraient que le système de surveillance soit institutionnalisé mais que cela s'éloigne progressivement du projet de recherche initial. Je pense que considérer que c'est un dispositif, normalisé, qui tourne tout seul est dangereux. Il nécessite des chercheurs et des financements. Nous ne gagnons pas d'argent sur ce projet. C'est sûr que certains pourraient voir des intérêts économiques derrière la surveillance des eaux usées.

Le coût de suivi des stations est exclusivement pris en charge par Obépine. Deux prélèvements par semaine, c'est 450€ par semaine et par station. C'est donc beaucoup moins cher que de faire des millions de tests individuels tous les jours.

On va rentrer dans une période où les indicateurs épidémiologiques classiques (hospitalisations) vont disparaître. Avec la vaccination, la surveillance épidémiologique centrée sur l'individu va diminuer. On risque donc de rater une éventuelle reprise épidémique chez la population non-vaccinée ou avec des variants échappant à l'immunité naturelle ou vaccinale. Il est donc absolument essentiel de maintenir une surveillance dans les eaux usées.

Le réseau de surveillance peut-il servir à autre chose que la surveillance du Covid-19 ?

L'objectif d'Obépine est d'avoir un réseau de surveillance nationale pérenne qui pourrait suivre d'autres pathogènes : virus de gastro-entérite, de l'hépatite E, surveillance des maladies zoonotiques (maladies infectieuses qui pourraient circuler par l'intermédiaire des effluents des élevages en particulier). En fait, on peut analyser n'importe quel pathogène qui transite dans le tube digestif. Demain on pourrait savoir où on en est des bactéries du tube digestif résistantes aux antibiotiques. Avec 168 relevés dans 168 stations d'épuration de France, on peut vous dire de façon précise comment circule les bactéries multirésistantes dans les eaux usées.

On pourrait greffer là- dessus une surveillance des polluants chimiques, des micro polluants, des hormones mimétiques... Dès lors que le dispositif est là, il faut l'exploiter au maximum.

Enfin, on a aussi demandé un financement pour créer une aquathèque afin de conserver les eaux usées pendant au moins 6 mois de façon à pouvoir faire des études rétrospectives.