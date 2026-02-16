POLITIQUE
Un écran numérique affiche les chiffres de la Bourse de New York (NYSE) après l'ouverture de la séance à New York, le 2 janvier 2026.
ETUDE

16 février 2026

La mondialisation a-t-elle atténué l’importance de la distance physique ? Concernant les chocs économiques, de nouvelles recherches suggèrent que oui

Les économies nationales sont de plus en plus synchronisées et réagissent aux mêmes cycles de croissance et de récession grâce à des communications quasi instantanées et à des chaînes d'approvisionnement mondiales interdépendantes. Cela contraste fortement avec la majeure partie du XXIe siècle, où les économies étaient principalement affectées par les chocs économiques des pays voisins.

Josh Ederington Go to Josh Ederington page et Jenny Minier Go to Jenny Minier page

Josh Ederington

Josh Ederington est professeur d'économie à l'université de Miami (Ohio). Il a obtenu sa licence en économie au Macalester College (Minnesota) et sa maîtrise et son doctorat en économie à l'université du Wisconsin-Madison.

Jenny Minier

Jenny Minier est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université du Wisconsin-Madison.

