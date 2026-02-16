ETUDE

16 février 2026

La mondialisation a-t-elle atténué l’importance de la distance physique ? Concernant les chocs économiques, de nouvelles recherches suggèrent que oui

Les économies nationales sont de plus en plus synchronisées et réagissent aux mêmes cycles de croissance et de récession grâce à des communications quasi instantanées et à des chaînes d'approvisionnement mondiales interdépendantes. Cela contraste fortement avec la majeure partie du XXIe siècle, où les économies étaient principalement affectées par les chocs économiques des pays voisins.