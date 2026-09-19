WORLD IN MAPS
19 septembre 2026
La moitié de l’eau douce d’Afrique se cache dans un seul pays
Un seul pays concentre plus de la moitié des eaux douces de surface d’Afrique. Une richesse immense dont sa population profite pourtant encore trop peu.
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THEMATIQUESEnvironnement
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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