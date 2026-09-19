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Blurred background"La moitié de l'eau de l'Afrique se trouve dans un seul pays".
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WORLD IN MAPS

19 septembre 2026

La moitié de l’eau douce d’Afrique se cache dans un seul pays

Un seul pays concentre plus de la moitié des eaux douces de surface d’Afrique. Une richesse immense dont sa population profite pourtant encore trop peu.

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MOTS-CLES

Afrique , Eau , congo

THEMATIQUES

Environnement
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