CLIMAT ET POUSSIERES

7 mars 2026

La majeure partie des poussières rouges du Sahara sont générés par des « orages cachés » situés très haut au-dessus du désert

Les spectaculaires couchers de soleil teintés de sable observés en Europe rappellent l’influence directe du Sahara sur l’atmosphère mondiale. Derrière ces images se cache un phénomène complexe, encore imparfaitement compris par les modèles climatiques.

Richard Washington Go to Richard Washington page

A PROPOS DES AUTEURS
Richard Washington image
Richard Washington

Professeur de sciences du climat, Université d’Oxford

