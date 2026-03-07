CLIMAT ET POUSSIERES
7 mars 2026
La majeure partie des poussières rouges du Sahara sont générés par des « orages cachés » situés très haut au-dessus du désert
Les spectaculaires couchers de soleil teintés de sable observés en Europe rappellent l’influence directe du Sahara sur l’atmosphère mondiale. Derrière ces images se cache un phénomène complexe, encore imparfaitement compris par les modèles climatiques.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de sciences du climat, Université d’Oxford
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de sciences du climat, Université d’Oxford