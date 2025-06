Censure

La machine à censurer allemande tourne à plein régime. Et s’apppuie lourdement sur la police…

Wolfgang Conzelmann, médecin berlinois de 76 ans, a été retrouvé mort peu après avoir été relaxé dans un procès lié à une publication satirique critiquant les mesures sanitaires. S’il n’y a pas de lien établi entre son assassinat et sa mise en cause judiciaire, son destin tragique expose un système où la simple critique politique peut déclencher perquisitions, saisies, poursuites, voire bannissement social. Derrière les apparences d’une lutte contre la « haine en ligne », un appareil semi-privé et opaque, financé par l’État, traque la parole dissidente au nom de la démocratie. L’affaire Conzelmann révèle une réalité dérangeante : en Allemagne, le droit à la libre expression peut aujourd’hui s’effondrer sous le poids d’une censure technocratique déléguée… qui échappe à tout contrôle.