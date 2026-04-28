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Un garçon monte un âne près d'une des batteries du système de défense antimissile israélien Dôme de fer, dans un village non reconnu par les autorités israéliennes du désert du Néguev méridional, le 14 avril 2024.
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RENVERSEMENT STRATEGIQUE

28 avril 2026

La guerre en Iran où la preuve que les Accords d’Abraham fonctionnent réellement

537 missiles balistiques, 26 missiles de croisière, 2 256 drones interceptés : c'est le bilan du Dôme de fer israélien déployé aux Émirats arabes unis depuis le début du conflit avec l'Iran. Pour la première fois de son histoire, Israël a projeté sa technologie de défense sur le sol d'un pays étranger et envoyé ses soldats pour le faire fonctionner. Un acte qui dit tout ce que les communiqués diplomatiques taisent : les Accords d'Abraham ne sont plus un texte — ils sont devenus une alliance.

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MOTS-CLES

Israël , Etats du golfe , Pétromonarchies , dôme de fer , accords d’Abraham , alliance , Défense , Guerre en Iran , missiles , frappes aériennes , drones , renversement stratégique , Etats-Unis

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Dupuy

Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE). 

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