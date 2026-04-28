RENVERSEMENT STRATEGIQUE
28 avril 2026
La guerre en Iran où la preuve que les Accords d’Abraham fonctionnent réellement
537 missiles balistiques, 26 missiles de croisière, 2 256 drones interceptés : c'est le bilan du Dôme de fer israélien déployé aux Émirats arabes unis depuis le début du conflit avec l'Iran. Pour la première fois de son histoire, Israël a projeté sa technologie de défense sur le sol d'un pays étranger et envoyé ses soldats pour le faire fonctionner. Un acte qui dit tout ce que les communiqués diplomatiques taisent : les Accords d'Abraham ne sont plus un texte — ils sont devenus une alliance.
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Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).
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Emmanuel Dupuy est enseignant en géopolitique à l'Université Catholique de Lille, à l'Institut Supérieur de gestion de Paris, à l'école des Hautes Études Internationales et Politiques. Il est également président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE).