MEFIANCE
19 mai 2026
La grande illusions migratoire européenne : “victoire” aux frontières mais arrivées légales massives
Alors que Frontex signale une baisse de 40 % des passages irréguliers détectés aux frontières de l'UE, l'immigration globale se poursuit sans relâche, les voies légales se développant et les réseaux de passeurs se déplaçant rapidement vers de nouveaux points d'entrée.
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THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.