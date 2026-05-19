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Des policiers tentent d'empêcher le départ d'un canot pneumatique transportant des migrants qui tentent de traverser illégalement la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, sur la plage de Sangatte, dans le nord de la France, le 18 juillet 2023.
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MEFIANCE

19 mai 2026

La grande illusions migratoire européenne : “victoire” aux frontières mais arrivées légales massives

Alors que Frontex signale une baisse de 40 % des passages irréguliers détectés aux frontières de l'UE, l'immigration globale se poursuit sans relâche, les voies légales se développant et les réseaux de passeurs se déplaçant rapidement vers de nouveaux points d'entrée.

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MOTS-CLES

Frontex , immigration , migrants , Union Européenne , politique migratoire

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.