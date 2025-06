Titanic

La France sombre, pièce par pièce, et pas de chef d’orchestre sur ce Titanic

À force de reniements politiques, de postures morales à géométrie variable et de renoncements économiques, la France semble s’acheminer vers un effondrement silencieux. Pendant que le pouvoir célèbre des symboles, les entreprises meurent, les territoires se vident et la République recule. Et si le naufrage n’était plus une menace, mais un quotidien ? Entre colère sourde et ironie amère, ce texte est le cri d’alarme d’un entrepreneur pour qui l’agonie du pays ne se lit plus dans les chiffres, mais dans les larmes de ceux qui ferment boutique.