ESPACE
21 octobre 2026
La flotte de sondes spatiales de la NASA en orbite autour de Mars vieillit et cela n’est pas bon signe
La flotte de sondes de la NASA en orbite autour de Mars vieillit dangereusement. Avec la perte récente de MAVEN et des engins âgés de plus de 20 ans, les scientifiques s’inquiètent. Ces satellites sont indispensables à la fois pour la recherche et comme relais de communication pour les rovers. Un nouvel orbiteur commercial est attendu en 2028… mais le temps presse.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Margaret Landis est professeure adjointe en exploration de la Terre et de l’espace à l'Université d’État de l’Arizona.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Margaret Landis est professeure adjointe en exploration de la Terre et de l’espace à l'Université d’État de l’Arizona.