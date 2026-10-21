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Blurred backgroundCette image présente une illustration de la mission MAVEN de la NASA.
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ESPACE

21 octobre 2026

La flotte de sondes spatiales de la NASA en orbite autour de Mars vieillit et cela n’est pas bon signe

La flotte de sondes de la NASA en orbite autour de Mars vieillit dangereusement. Avec la perte récente de MAVEN et des engins âgés de plus de 20 ans, les scientifiques s’inquiètent. Ces satellites sont indispensables à la fois pour la recherche et comme relais de communication pour les rovers. Un nouvel orbiteur commercial est attendu en 2028… mais le temps presse.

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MOTS-CLES

espace , univers , sondes spatiales , NASA , Maven , Mars , terre , lune , Mars Odyssey , rover , programme spatial , nouvelles technologies , innovations

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Margaret Landis

Margaret Landis est professeure adjointe en exploration de la Terre et de l’espace à l'Université d’État de l’Arizona.