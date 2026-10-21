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La flotte de sondes spatiales de la NASA en orbite autour de Mars vieillit et cela n’est pas bon signe

La flotte de sondes de la NASA en orbite autour de Mars vieillit dangereusement. Avec la perte récente de MAVEN et des engins âgés de plus de 20 ans, les scientifiques s’inquiètent. Ces satellites sont indispensables à la fois pour la recherche et comme relais de communication pour les rovers. Un nouvel orbiteur commercial est attendu en 2028… mais le temps presse.