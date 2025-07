Ravages du 7 octobre

"La Fin des Juifs de France ?" : Une enquête percutante sur l’antisémitisme

Co-écrit par Didier Long, théologien et ancien moine bénédictin, et Dov Maïmon islamologue et chercheur au Jewish People Policy Institute, "La Fin des Juifs de France ?" est sans doute l’un des meilleurs ouvrages sur la question de l’antisémitisme en France. Particulièrement documenté, précis et fort bien écrit, il y a une véritable urgence à le lire.