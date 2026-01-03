POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre des microphones de médias.(Image d'illustration)

©

Cette photographie montre des microphones de médias.(Image d'illustration)

QUAND L'INFO DEVIENT RECIT

3 janvier 2026

La fabrique des narratifs : quand les médias ne décrivent plus le réel mais le redessinent

Dans Médiacratie / La Fabrique des narratifs, le journaliste Nicolas de Pape analyse la transformation du journalisme contemporain en machine à produire des récits idéologiques. Selon lui, l’information n’arbitre plus le réel : elle le met en scène, au prix d’un appauvrissement du débat démocratique et d’une défiance croissante des citoyens.

Photo of Nicolas de Pape
Nicolas de Pape Go to Nicolas de Pape page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

médias , récits , narration , informations , société

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas de Pape image
Nicolas de Pape

Nicolas de Pape est journaliste belge.