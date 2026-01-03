QUAND L'INFO DEVIENT RECIT

3 janvier 2026

La fabrique des narratifs : quand les médias ne décrivent plus le réel mais le redessinent

Dans Médiacratie / La Fabrique des narratifs, le journaliste Nicolas de Pape analyse la transformation du journalisme contemporain en machine à produire des récits idéologiques. Selon lui, l’information n’arbitre plus le réel : elle le met en scène, au prix d’un appauvrissement du débat démocratique et d’une défiance croissante des citoyens.