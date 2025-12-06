POLITIQUE
Eurovision. (Image d'illustration)

Eurovision. (Image d'illustration)

© Reuters

EUROVISION SOUS TENSION POLITIQUE

6 décembre 2025

La crise d’hystérie anti-israélienne qui menace l’Eurovision

Le concours Eurovision, autrefois temple du kitsch apolitique, s’enfonce dans les polémiques : protestations anti-Israël, boycotts annoncés et fracture croissante entre nations participantes menacent l’esprit « Unis par la musique ».

Lauren Smith Go to Lauren Smith page

Lauren Smith

Lauren Smith est chroniqueuse à Londres pour europeanconservative.com

