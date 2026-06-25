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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
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CENTRALISATION DU POUVOIR

25 juin 2026

« La Commission, c’est moi » : Ursula von der Leyen centralise le pouvoir européen jusqu’à le dévitaliser

L'attribution de neuf postes de haut niveau supplémentaires au secrétariat général de la Commission européenne confirme une tendance lourde à Bruxelles : la centralisation croissante et absolue du pouvoir exécutif autour de sa présidente, Ursula von der Leyen, au détriment des commissaires traditionnels.

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MOTS-CLES

Commission européenne , Ursula Von Der Leyen , pouvoir européen , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
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Raoul Volfoni
pseudonyme d’un ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances

Raoul Volfoni, pseudonyme d’un ancien haut fonctionnaire du Ministère de l’Economie et des Finances