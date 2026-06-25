CENTRALISATION DU POUVOIR

25 juin 2026

« La Commission, c’est moi » : Ursula von der Leyen centralise le pouvoir européen jusqu’à le dévitaliser

L'attribution de neuf postes de haut niveau supplémentaires au secrétariat général de la Commission européenne confirme une tendance lourde à Bruxelles : la centralisation croissante et absolue du pouvoir exécutif autour de sa présidente, Ursula von der Leyen, au détriment des commissaires traditionnels.