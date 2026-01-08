POLITIQUE
Dans le désert de Kubuqi, près d’Ordos en Mongolie intérieure, un drapeau chinois flotte à la frontière entre zones reverdies et paysages désertiques. Lancée pour freiner l’avancée des déserts du nord de la Chine, la « Grande muraille verte » combine aujourd’hui reboisement massif, cultures résistantes à la sécheresse et installations solaires afin de stabiliser les sols et créer de nouvelles terres exploitables.

8 janvier 2026

La Chine et la Mongolie mènent un rude combat pour tenter de contrôler les tempêtes de poussière massives

Face aux tempêtes de poussière venues de Mongolie, la Chine entend exporter son modèle de lutte contre la désertification. Mais derrière la coopération environnementale se dessinent des tensions politiques, culturelles et territoriales sensibles.

Thomas White Go to Thomas White page , Andreas Baas Go to Andreas Baas page et Han Cheng Go to Han Cheng page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thomas White

Maître de conférences en Chine et développement durable, King’s College London

Andreas Baas

Professeur de géomorphologie éolienne, King’s College London

Han Cheng

Chercheur senior, Institut Max-Planck pour l’histoire des sciences

