La Chine et la Mongolie mènent un rude combat pour tenter de contrôler les tempêtes de poussière massives

Dans le désert de Kubuqi, près d’Ordos en Mongolie intérieure, un drapeau chinois flotte à la frontière entre zones reverdies et paysages désertiques. Lancée pour freiner l’avancée des déserts du nord de la Chine, la « Grande muraille verte » combine aujourd’hui reboisement massif, cultures résistantes à la sécheresse et installations solaires afin de stabiliser les sols et créer de nouvelles terres exploitables.