Dans le désert de Kubuqi, près d’Ordos en Mongolie intérieure, un drapeau chinois flotte à la frontière entre zones reverdies et paysages désertiques. Lancée pour freiner l’avancée des déserts du nord de la Chine, la « Grande muraille verte » combine aujourd’hui reboisement massif, cultures résistantes à la sécheresse et installations solaires afin de stabiliser les sols et créer de nouvelles terres exploitables.
8 janvier 2026
La Chine et la Mongolie mènent un rude combat pour tenter de contrôler les tempêtes de poussière massives
Face aux tempêtes de poussière venues de Mongolie, la Chine entend exporter son modèle de lutte contre la désertification. Mais derrière la coopération environnementale se dessinent des tensions politiques, culturelles et territoriales sensibles.
Chine , la Mongolie , changement climatique , désert , minorités ethniques , tempête de sable
Science
Maître de conférences en Chine et développement durable, King’s College London
Professeur de géomorphologie éolienne, King’s College London
Chercheur senior, Institut Max-Planck pour l’histoire des sciences
