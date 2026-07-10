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Le logo de DeepSeek, une entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui développe des modèles de langage open source, et le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI.
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COURSE A L’IA

10 juillet 2026

La Chine envisage de restreindre l'accès à ses modèles d'IA, très convoités par la Silicon Valley

Pékin a entamé des discussions avec les géants de la Tech locale pour verrouiller ses technologies stratégiques, alors que les entreprises américaines dépendent de plus en plus des alternatives chinoises.

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The Wall Street Journal

MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Chine , Etats-Unis , Silicon Valley , Anthropic

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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