L'inflation des prix alimentaires due à la guerre met les pauvres de la planète en danger

Un travailleur palestinien transporte des grains de blé, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. La guerre en Ukraine pourrait signifier moins de pain sur la table pour de nombreux pays du monde arabe.

Des économistes de la Banque mondiale et des professeurs d’économie et des chercheurs de l’Université nationale de La Plata ont analysé l’impact de l'inflation des denrées alimentaires sur le bien-être des ménages dans les pays en développement. Le conflit en Ukraine a entraîné une flambée des prix du blé et du maïs.

Bob Rijkers est économiste au sein de l'unité Commerce et intégration internationale du Groupe de recherche sur le développement. Ses recherches portent sur la corruption et les impacts distributifs du commerce. Ses recherches ont été publiées dans des revues telles que Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Review of Economics and Statistics, Economic Journal, Journal of International Economics, Journal of Human Resources et Journal of Development Economics .

Guillermo Falcone est chercheur au Centre d'études distributives, sociales et du travail (CEDLAS) de l'Université nationale de La Plata (UNLP) et consultant externe pour la Banque mondiale. Il est également professeur associé de microéconomie à l'UNLP. Ses projets de recherche portent sur les domaines du commerce international, de l'économétrie appliquée, de la répartition des revenus et de la pauvreté.

Erhan Artuc est économiste au sein du Groupe de recherche sur le développement de la Banque mondiale. Avant de rejoindre la Banque mondiale en 2011, il était membre du corps professoral de l'Université Koç à Istanbul, en Turquie. Ses recherches les plus récentes portent sur le commerce international et les politiques migratoires et leurs effets sur les marchés du travail et le développement. Ses travaux ont été publiés dans des revues universitaires et politiques de premier plan telles que Journal of International Economics, Economic Journal et American Economic Review.

Atlantico : Dans votre étude publiée sur VoxEU (L'inflation des prix alimentaires induite par la guerre met en péril les pauvres), vous avez analysé les impacts de la guerre en Ukraine sur la pauvreté et le bien-être dans les pays à faible revenu. Comment êtes-vous parvenus à vos conclusions ?

Erhan Artuc, Guillermo Falcone, Guido Porto, Bob Rijkers : Le conflit a provoqué une flambée des prix du blé et du maïs, car il a perturbé les exportations de ces produits depuis l'Ukraine et la Russie, qui fournissent plus d'un quart du blé mondial. En raison de cette hausse des prix du blé et du maïs, les consommateurs sont moins bien lotis, mais les producteurs de ces produits en bénéficient grâce à l'augmentation de leurs revenus. Pour savoir si la hausse des prix augmente ou diminue le bien-être d'une personne, il faut donc savoir si elle est un acheteur net ou un vendeur net de ces denrées alimentaires.

Nous utilisons un nouvel ensemble de données, la base de données Household Impacts of Tariffs, qui contient des données d'enquêtes auprès des ménages pour 53 pays en développement, représentant 1,6 milliard de personnes dans les pays à revenu faible et moyen, pour examiner qui gagne et qui perd à cause de l'inflation alimentaire et de combien. Nous évaluons dans quelle mesure les revenus réels des ménages dans différentes strates de la distribution des revenus sont affectés par l'inflation des prix du blé et du maïs.

L'écrasante majorité des ménages (79,1 %) des pays en développement sont des acheteurs nets de blé et de maïs et sont donc affectés. En moyenne, les ménages dépensent 3,1 % de leurs revenus pour le blé mais ne gagnent que 0,4 % sur les ventes de blé. La part moyenne des dépenses en maïs est de 1,4 %, tandis que la part moyenne des revenus du maïs est d'environ 1,0 %. L'inflation des prix des denrées alimentaires réduit donc les revenus réels en moyenne, et en particulier les revenus des pauvres qui ont tendance à consacrer une part plus importante de leur budget aux produits alimentaires. Même si certains ménages individuels peuvent en bénéficier, l'inflation des prix alimentaires tend à exacerber la pauvreté et les inégalités. Si le choc actuel des prix persiste, les taux de pauvreté augmenteront de 1 % en moyenne. L'inflation des prix des denrées alimentaires peut modifier légèrement les disparités entre les zones rurales et urbaines, car les ménages urbains sont pour la plupart des consommateurs nets et sont donc susceptibles de souffrir, tandis que certains ménages ruraux, producteurs nets, peuvent en bénéficier.

Comment pouvez-vous expliquer les différences entre les pays ?

L'exposition des différents pays à l'inflation des prix alimentaires dépend de leurs modes de consommation et de production. Dans les pays qui ne consomment ou ne produisent pas beaucoup de blé et de maïs, les effets sur le bien-être seront probablement faibles. En revanche, les pays tels que la Géorgie et l'Égypte, qui dépendent fortement des importations de denrées alimentaires en provenance de Russie et d'Ukraine, sont susceptibles de souffrir le plus. Les pays qui sont des exportateurs nets de blé et de maïs pourraient en bénéficier.

Quelles pourraient être les conséquences de ces augmentations pour les ménages des pays en développement ?

Pour la majorité des ménages des pays en développement, le coût de la vie va augmenter. Il leur sera plus difficile de satisfaire leurs besoins de consommation de base et ils devront peut-être réduire leurs dépenses en matière d'éducation et d'autres biens pour éviter la faim. En revanche, certains ménages, notamment ceux qui cultivent du blé et du maïs ou ceux qui travaillent comme ouvriers agricoles, peuvent bénéficier de bénéfices plus élevés et de salaires plus élevés dans ces activités. Certains ont émis l'hypothèse que l'inflation des prix des denrées alimentaires peut également avoir des répercussions indirectes et que, faute de mesures correctives, elle est susceptible de déclencher des conflits et des troubles civils.

Ces pays sont-ils impuissants face à la hausse des prix alimentaires ? Devons-nous craindre des famines dans un avenir proche ?

Les pays en développement ne sont certainement pas impuissants. Ils peuvent prendre des mesures correctives et compenser certains des effets négatifs de la hausse des prix en réduisant les droits de douane sur les produits alimentaires. À l'avenir, le risque est grand que certains pays soient tentés de recourir au protectionnisme et d'imposer des interdictions d'exportation et des droits de douane sur les produits alimentaires de base. Cela pourrait avoir un effet dévastateur, car cela entraînerait une nouvelle hausse des prix et pourrait en outre décourager l'augmentation de l'offre.

Pour retrouver l'étude réalisée par Erhan Artuc, Guillermo Falcone, Guido Porto, Bob Rijkers et publiée sur VoxEU : cliquez ICI

