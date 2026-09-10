POINT DE VUE

L'IA souveraine en location : ce que révèle l'accord Mistral-Samsung

La levée record du 8 septembre est présentée comme la consécration de l'intelligence artificielle européenne. Elle en est plutôt l'aveu. Le capital arrive de Séoul, les processeurs de Santa Clara, la distribution de Redmond ; la France fournit le terrain, l'électricité et les ingénieurs. Le lieu est français, le procédé ne l'est toujours pas. Washington, lui, vient de convertir ses subventions à Intel en dix pour cent du capital. L'Europe dispose des mêmes leviers, mais ne les actionne pas.