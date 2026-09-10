POINT DE VUE
10 septembre 2026
L'IA souveraine en location : ce que révèle l'accord Mistral-Samsung
La levée record du 8 septembre est présentée comme la consécration de l'intelligence artificielle européenne. Elle en est plutôt l'aveu. Le capital arrive de Séoul, les processeurs de Santa Clara, la distribution de Redmond ; la France fournit le terrain, l'électricité et les ingénieurs. Le lieu est français, le procédé ne l'est toujours pas. Washington, lui, vient de convertir ses subventions à Intel en dix pour cent du capital. L'Europe dispose des mêmes leviers, mais ne les actionne pas.
9 min de lecture
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.
Populaires
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.