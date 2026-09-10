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Emmanuel Macron, le président sud-coréen Lee Jae-myung, le PDG de Mistral Arthur Mensch, le président de Samsung Electronics Lee Jae-yong et le vice-président exécutif de Samsung Electronics Lee Jong-myeong posent lors d'une cérémonie de signature d'accords dans le cadre de la visite d'État du président sud-coréen au palais de l'Élysée à Paris, le 8 septembre 2026.
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POINT DE VUE

10 septembre 2026

L'IA souveraine en location : ce que révèle l'accord Mistral-Samsung

La levée record du 8 septembre est présentée comme la consécration de l'intelligence  artificielle européenne. Elle en est plutôt l'aveu. Le capital arrive de Séoul, les processeurs de  Santa Clara, la distribution de Redmond ; la France fournit le terrain, l'électricité et les  ingénieurs. Le lieu est français, le procédé ne l'est toujours pas. Washington, lui, vient de  convertir ses subventions à Intel en dix pour cent du capital. L'Europe dispose des mêmes  leviers, mais ne les actionne pas. 

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mistral , Mistral Ai , innovations , Microsoft , Nvidia , nouvelles technologies , science , tech , High-tech , Silicon Valley , atouts , Corée du Sud , Samsung , prouesse technologique , redmond , Séoul , Santa Clara

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Dulin

Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui conseiller en stratégie industrielle et opérations en environnement complexe, vice-président associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant près de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie souveraine.