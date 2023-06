Ursula von der Leyen et Vladimir Poutine avant la guerre en Ukraine, photo AFP

En Moldavie s'est tenu une rencontre de 50 chefs d'état et personnes politiques d'Europe pour montrer leur union face à la Russie.

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

Cette union politique voulue par Emmanuel Macron rassemble les pays européens et des aspirants à la rejoindre dans le but de créer un rapprochement dès aujourd'hui. Ainsi, le processus d'intégration étant long ce système permet d'ores et déjà de travailler avec des pays limitrophes notamment vis à vis de la Russie.