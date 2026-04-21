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Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse au palais de la Moncloa à Madrid, le 15 décembre 2025.
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EXTENSION DU VOTE

21 avril 2026

L'Espagne ouvre ses portes à des millions de nouveaux citoyens sans obligation de résidence

Plus de 2,5 millions de personnes à l'étranger ont déposé une demande de citoyenneté espagnole au titre de la Loi sur la mémoire démocratique.

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MOTS-CLES

Espagne , citoyenneté , extension du vote , guerre civile , régime de Franco , réfugiés , descendants , Amérique Latine , élections

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.