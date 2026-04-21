EXTENSION DU VOTE
21 avril 2026
L'Espagne ouvre ses portes à des millions de nouveaux citoyens sans obligation de résidence
Plus de 2,5 millions de personnes à l'étranger ont déposé une demande de citoyenneté espagnole au titre de la Loi sur la mémoire démocratique.
3 min de lecture
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.