POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

Blurred backgroundIntelligence Artificielle. (Image d'illustration)

© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

NOUVEL USAGE NUMERIQUE

27 novembre 2025

L'effet ChatGPT : en trois ans, les chatbot IA auront tout changé aux recherches en ligne

En trois ans, ChatGPT a bouleversé nos réflexes : pour comprendre, réparer, rédiger ou s’informer, des millions d’utilisateurs commencent désormais par une conversation plutôt que par une recherche classique.

Photo of Deborah Lee
Deborah Lee Go to Deborah Lee page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Deborah Lee image
Deborah Lee

Professeur et directeur de la stratégie d’impact de la recherche et de l’IA à l’Université d’État du Mississippi.

Populaires

1Les magistrats sont-ils vraiment hors de contrôle… ou le produit de 8 ans de renoncements ET DE NOMINATIONS macronistes ?
2“Le modèle de croissance européen est mort” : mais qui est prêt à écouter Christine Lagarde ?
3Médine (Germany) : quand le rappeur électrise la jeunesse en "non-mixité testostéronée"
4Kirghizistan, Kazakhstan et compagnie : ces pays qui permettent à l’Europe et à la France de contourner les sanctions qu’elles imposent à la Russie
5Jean-Marie Bockel : « Quand on sait comme moi ce que c’est de perdre un enfant au combat, on comprend que le CEMA a simplement dit la vérité »
6Comment l’univers finira-t-il ?
7Les entreprises françaises se resignent au déclin et n’attendent rien des six prochains mois