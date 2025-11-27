NOUVEL USAGE NUMERIQUE

27 novembre 2025

L'effet ChatGPT : en trois ans, les chatbot IA auront tout changé aux recherches en ligne

En trois ans, ChatGPT a bouleversé nos réflexes : pour comprendre, réparer, rédiger ou s’informer, des millions d’utilisateurs commencent désormais par une conversation plutôt que par une recherche classique.