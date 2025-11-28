Ursula von der Leyen, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, assistent à une séance plénière en marge de la COP30, à Belém, au Brésil, le 7 novembre 2025. La COP 30 va officiellement débuter le 10 novembre 2025.
INTERETS DIVERGENTS
28 novembre 2025
L'échec de la COP30, la fin des sommets consensuels sur le climat ?
La COP30, organisée cet automne au Brésil, devait marquer un nouveau souffle dans l’action climatique internationale.
