Certains des plus grands prédateurs de l'océan plongent dans les profondeurs froides et sombres. Des animaux devenus océanographes aident les biologistes à découvrir ce qu'ils font quand ils y sont.

Il n'y a qu'un mot pour décrire cette expérience : indescriptible. "C'est l'une de ces expériences extraordinaires que l'on ne peut exprimer par des mots", déclare Simon Thorrold, écologiste spécialiste des poissons. Thorrold tente d'expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on plonge dans l'océan et que l'on attache une étiquette à un requin-baleine - le poisson le plus stupéfiant de la mer. "Chaque fois que je le fais, j'ai une énorme poussée d'adrénaline", dit-il. "Cela tient en partie à la science et à la course folle pour fixer les étiquettes. Mais en partie, c'est simplement le fait d'être humain et d'être émerveillé par la nature et les énormes animaux."

Les requins-baleines font partie d'un groupe restreint de grands animaux marins que des scientifiques comme M. Thorrold, de la Woods Hole Oceanographic Institution, dans le Massachusetts, ont recrutés comme assistants de recherche en mer. Munis de balises électroniques intégrant une série de capteurs, de dispositifs de suivi et parfois de minuscules caméras, ils recueillent des informations là où les chercheurs humains ne peuvent pas le faire. Ils ont révélé des voyages remarquables à travers des océans entiers, et ils ont montré que la plongée profonde est pratiquement omniprésente chez les grands prédateurs marins de toutes sortes.

Nombre d'entre eux plongent régulièrement à des centaines, voire des milliers de mètres, à des profondeurs où l'eau peut être dangereusement froide et manquer d'oxygène, où il n'y a que peu ou pas de lumière, à l'exception des scintillements et des flashs des organismes bioluminescents, et où la pression est immense, ce qui expose certains animaux au risque de maladie de décompression mortelle.

Pour fonctionner à de telles profondeurs, les espèces plongeant à grande profondeur ont développé toute une série d'adaptations anatomiques et physiologiques - un lard épais et isolant, par exemple, ou des vaisseaux sanguins transformés en systèmes d'échange de chaleur, des poumons pliables et des muscles stockant l'oxygène, ainsi que des yeux ultra-sensibles, pour n'en citer que quelques-uns. Mais qu'est-ce qui a poussé ces grands prédateurs à acquérir leurs remarquables capacités de plongée ?

Pour la plupart des biologistes, la réponse est évidente : La nourriture. Pourtant, cela a été remarquablement difficile à prouver. Après des décennies d'études de marquage, on dispose de suffisamment de preuves circonstancielles pour être sûr que de nombreux grands prédateurs plongent en profondeur à la recherche de proies. Mais même aujourd'hui, une seule espèce a été observée en action. L'éléphant de mer du Nord (Mirounga angustirostris) est aujourd'hui une sorte de superstar, grâce à une série pionnière de mini-films mettant en scène son museau et ses moustaches, ainsi que des poissons et des calmars des profondeurs.

Cependant, la nourriture n'est peut-être pas le seul attrait des grands fonds marins, déclare M. Thorrold, coauteur d'un article qui examine la motivation des prédateurs plongeurs dans la 2022 Annual Review of Marine Science. Les plongées et les comportements de plongée varient : Certains animaux plongent plusieurs fois par heure, d'autres sporadiquement. La plupart se cantonnent à des profondeurs comprises entre 200 et 1 000 mètres, une région officiellement appelée mésopélagique mais mieux connue sous le nom de zone crépusculaire ; d'autres plongent bien plus profondément. Les formes des plongées font également référence à plus d'une fonction. Un rapide plongeon vers le bas et une remontée tout aussi abrupte, par exemple, suggèrent un objectif différent de celui d'une longue et lente plongée à fond plat. "Si un même individu effectue différents types de plongée à différents moments, dit Thorrold, c'est une bonne preuve qu'ils ont des objectifs différents."

Les suggestions sur ce que pourraient être ces objectifs ne manquent pas. Les eaux profondes et faiblement éclairées pourraient servir de refuge contre d'autres prédateurs, de lieu de refroidissement pour un corps en surchauffe, de repères de navigation pour ceux qui sont capables de les détecter, voire de canal de communication longue distance. "Toutes ces idées sont en jeu", déclare Thorrold. "Le fait que nous ne puissions en exclure aucune reflète à quel point beaucoup de ces grands animaux pélagiques sont mystérieux pour nous".

Presque tous les groupes de vertébrés vivant dans l'océan comprennent des espèces adaptées à la plongée profonde. La plupart visitent la zone crépusculaire, mais beaucoup plongent plus loin. La baleine à bec de Cuvier détient le record pour un mammifère (2 992 mètres). Le requin-baleine est le poisson qui détient le record (1 928 mètres).

Bienvenue au restaurant des grands fonds

La plongée en eaux profondes a évolué chez presque tous les types de vertébrés vivant dans les océans. Les gros poissons osseux, comme le thon et l'espadon, le font. Les requins et les raies cartilagineux le font. Il en va de même pour les animaux qui respirent de l'air - pingouins, tortues de mer, baleines à dents et phoques, qui atteignent tous des profondeurs extraordinaires en une seule respiration.

La plupart d'entre eux plongent jusqu'à la zone crépusculaire, où la faible lumière du ciel se réduit rapidement à néant. Certains vont jusqu'au noir de la zone de minuit, le royaume bathypélagique entre 1 000 et 4 000 mètres. Le record actuel est détenu par la baleine à bec de Cuvier : En 2014, une baleine marquée a atteint 2 992 mètres au large des côtes de la Californie du Sud. Le record pour un poisson est détenu par un requin-baleine qui a atteint 1 928 mètres dans le golfe du Mexique en 2010.

Les biologistes d'autrefois n'auraient jamais imaginé que les eaux profondes auraient beaucoup à offrir à un grand prédateur. Au XIXe siècle, les naturalistes pensaient que peu de choses vivaient à plus de 500 mètres de profondeur, mais dans les années 1940, les opérateurs de sonar de la marine ont découvert la couche de dispersion profonde, une zone où leur sonar rebondissait sur des multitudes d'organismes mésopélagiques. Cette couche riche en nourriture se déplaçait de haut en bas lorsque les poissons et les minuscules invertébrés migraient vers la surface pour se nourrir la nuit et se retiraient dans la sécurité relative des eaux profondes pendant la journée.

La zone crépusculaire de l'océan s'est révélée être un garde-manger étonnamment bien garni, rempli d'étranges et merveilleuses créatures gélatineuses, de calamars musclés, de poissons-lanternes omniprésents et hautement nutritifs et de bristles à dents épineuses, considérés comme les vertébrés les plus abondants du monde. En 1980, les scientifiques de la pêche ont estimé la biomasse mondiale de poissons mésopélagiques à un milliard de tonnes métriques, sur la base d'études réalisées avec des filets. En 2014, une étude basée sur des relevés acoustiques a avancé un chiffre sept à dix fois supérieur.

Il n'existe pas encore d'estimation mondiale de la vie dans les profondeurs noires et glaciales de la zone de minuit, mais une étude menée dans les eaux situées au-dessus de la dorsale médio-atlantique a révélé une masse encore plus importante de proies potentielles à cet endroit. "Plonger pour chercher de la nourriture a du sens si les eaux profondes sont celles où se trouve la biomasse", dit Thorrold.

Des femelles éléphants de mer du Nord équipées de caméras vidéo intelligentes ont produit les premières - et jusqu'à présent les seules - séquences filmées d'un prédateur des profondeurs en action. Ces clips montrent des phoques en train de s'emparer de poissons d'eau profonde.

Jusqu'à très récemment, cependant, toutes les preuves de la recherche de nourriture étaient circonstancielles. Des poissons mésopélagiques, des calmars et des crustacés étaient retrouvés dans les estomacs de thons, d'espadons et de requins bleus, tandis que les estomacs de cachalots contenaient les becs indigestes de calmars des profondeurs, dont le calmar géant Architeuthis. Les études de marquage placent systématiquement le prédateur et la proie au même endroit et au même moment. Elles ont montré que les grands poissons et les mammifères plongent régulièrement et de manière répétée dans la couche de dispersion profonde, et plongent souvent plus profondément pendant la journée lorsque les proies potentielles ont migré plus loin dans la pénombre. Certains thons et espadons marqués suivent précisément la migration quotidienne de leurs proies potentielles.

Grâce au développement de marques de plus en plus sophistiquées, les biologistes obtiennent une image toujours plus détaillée de ce que font ces animaux dans les profondeurs. Fixées aux nageoires et aux nageoires pectorales, à la tête et aux mâchoires, elles collectent et stockent un large éventail de données pendant plusieurs mois. Des balises comprenant des capteurs de pression, de température et de lumière ont permis aux chercheurs de reconstituer les mouvements dans l'eau ainsi que la profondeur et le profil des plongées. Ces dernières années ont vu l'émergence d'accessoires innovants : des accéléromètres qui enregistrent les mouvements de la tête, des capteurs qui détectent les mouvements des mâchoires, des hydrophones qui détectent les sons, et même une caméra vidéo intelligente qui ne filme que les moments qui en valent la peine.

Poser ces étiquettes sur les grands prédateurs est un véritable défi. "Les requins-baleines sont rares et insaisissables, mais nous avons maintenant posé un bon nombre d'étiquettes sur eux", explique M. Thorrold. Les requins redoutables comme le grand requin blanc sont un défi pour une raison différente. La plongée en apnée n'est pas une option, et si vous voulez marquer la nageoire dorsale de la créature, vous avez besoin d'un navire équipé d'une plate-forme hydraulique pour hisser le requin à bord, où l'opération peut être effectuée en toute sécurité.

Les espadons sont particulièrement difficiles à marquer. Ils sont difficiles à trouver, imprévisibles et dangereux, comme peut en témoigner le coauteur de Thorrold, Peter Gaube, océanographe à l'Université de Washington. "Lorsque vous en attrapez un, vous devez le maintenir le long du bateau et essayer de fixer les étiquettes pendant qu'il essaie de vous frapper ou de faire un trou dans le bateau avec son épée tranchante comme un rasoir."

Le diable est dans les détails

Certaines des meilleures preuves de la recherche de nourriture proviennent d'endroits inattendus, comme la raie du diable chilienne (Mobula tarapacana), un poisson énorme mais mystérieux dont l'envergure atteint presque 4 mètres. La plupart des raies du diable chiliennes sont observées dans les eaux de surface, où elles semblent souvent se prélasser au soleil, une habitude qui a conduit à penser qu'elles préfèrent vivre près de la surface.

Curieux d'en savoir plus sur elles, Thorrold et ses collègues ont effectué deux expéditions de marquage aux Açores, où un grand nombre de raies diables se rassemblent autour du mont sous-marin Princesse Alice pendant quelques mois chaque année. En 2011, l'équipe a marqué quatre raies ; en 2012, elle en a marqué 11 autres. Les étiquettes ont enregistré les mouvements des raies pendant cinq mois avant de transmettre leurs données à Woods Hole.

Les résultats ont été stupéfiants : Non seulement les raies du diable parcouraient des milliers de kilomètres à un rythme effréné, mais elles plongeaient fréquemment à 1 000 mètres et plus. La plongée la plus profonde enregistrée était de 1 896 mètres. Ces raies qui prennent le soleil et vivent en surface sont tout sauf des poissons : Elles font partie des poissons qui plongent le plus profondément dans la mer, et tout indique que c'est la nourriture qui les attire.

La plupart des plongées des raies du diable présentaient un profil inhabituel en escalier. "Elles plongent profondément, puis se stabilisent un peu, remontent un peu et se stabilisent à nouveau, et ainsi de suite", explique Thorrold. "Si vous regardez le sonar, il semble qu'elles s'arrêtent là où il y a des couches fines mais denses de proies. Nous n'avons pas été en mesure de voir ce qu'ils font, mais c'est une preuve solide qu'ils sont en train de chercher de la nourriture."

Cela expliquerait pourquoi les raies du diable chiliennes possèdent un réseau de vaisseaux sanguins bien développé dans leur cavité cérébrale, comme celui que l'on trouve chez certains requins de plongée profonde, où il fonctionne comme un système d'échange de chaleur pour empêcher le cerveau de devenir trop froid. Les biologistes s'étaient toujours demandé pourquoi un poisson vivant dans les eaux supérieures ensoleillées de l'océan en aurait besoin. "Il s'agit d'une preuve supplémentaire que les raies du diable s'alimentent en profondeur et qu'elles ont donc besoin de maintenir leur cerveau et leurs systèmes sensoriels actifs dans le froid", explique M. Thorrold.

Quant aux bains de soleil, Thorrold suggère qu'ils servent à se réchauffer avant et après les plongées profondes.

À l'instar des raies du diable, les requins porteurs de balises ont fourni des aperçus intrigants de leur comportement qui renforcent l'idée qu'ils chassent dans les eaux profondes. La plupart des connaissances sur les requins proviennent d'études menées dans les eaux côtières, mais beaucoup d'entre eux migrent sur de grandes distances en haute mer. Loin des côtes bordées de phoques, les proies sont éparses et peu abondantes. Alors comment les grands requins font-ils pour se nourrir ?

Des recherches récentes suggèrent que certains requins ont une stratégie intelligente pour accéder au plus grand buffet de l'océan. Les données recueillies auprès de deux grands requins blancs et de 15 requins bleus au cours de leur périple dans l'Atlantique Nord ont montré qu'ils profitent des tourbillons, masses d'eau tourbillonnantes qui se détachent du Gulf Stream. Les tourbillons qui se détachent du bord nord du Gulf Stream emprisonnent les eaux plus chaudes du sud ; les tourbillons qui se forment à partir du bord sud transportent les eaux froides vers le sud. Les requins blancs et bleus ont montré une préférence marquée pour les tourbillons au cœur chaud.

Les études acoustiques ont montré que ces tourbillons chauds contiennent une plus grande densité de proies mésopélagiques. Et comme les eaux anormalement chaudes s'étendent sur des centaines de mètres, les requins peuvent chercher leur nourriture beaucoup plus profondément et plus longtemps. "Les tourbillons chauds peuvent permettre aux requins d'accéder à des sources de nourriture plus profondes qui seraient autrement inaccessibles", explique M. Gaube, coauteur de l'étude.

Son et vision

Ce qui se rapproche le plus de la preuve que les prédateurs marins ont développé des compétences de plongée extrêmes pour exploiter une source de nourriture riche mais autrement inaccessible, c'est le fait que des animaux portent des étiquettes avec des cloches et des sifflets supplémentaires.

Dans le cas du globicéphale noir (Globicephala macrorhynchus), il s'agit d'un enregistreur de sons. Les globicéphales émettent une série de clics lorsqu'ils chassent, à l'écoute des échos qui rebondissent sur leurs proies. Lorsqu'ils se rapprochent d'une cible, les clics sont si nombreux et rapides qu'ils se fondent en un bourdonnement. Natacha Aguilar de Soto, biologiste marine à l'université de La Laguna, à Tenerife, dans les îles Canaries (Espagne), a décidé d'écouter les baleines pilotes locales pendant leurs plongées et a équipé 23 d'entre elles de balises d'enregistrement sonore.

Les baleines marquées ont plongé en profondeur, atteignant un maximum de 1 019 mètres, en émettant des sons. Juste avant le point le plus profond d'une plongée, les clics se transformaient en bourdonnements, signe qu'une baleine était sur le point de lancer son attaque. Lorsqu'une baleine plongeait très profondément, elle effectuait une dernière course à grande vitesse avant de sonner, ce qu'Aguilar de Soto interprète comme une poussée supplémentaire à la poursuite d'une proie en fuite, quelque chose d'assez grand pour mériter de puiser dans une réserve d'oxygène qui diminue rapidement, comme un calmar à écailles de Grimaldi (un mètre de long et des tentacules) ou même un calmar géant.

Entendre le bruit de la chasse est convaincant, mais ce n'est pas encore une preuve. "Nous devons voir ce que font ces prédateurs", dit Thorrold. Pour l'instant, les biologistes doivent se contenter des courtes séquences filmées par l'éléphant de mer.

Les femelles éléphants de mer du Nord font de bons assistants de recherche, en particulier celles qui appartiennent à la colonie du parc d'État d'Año Nuevo, juste au nord de Santa Cruz. Des biologistes de l'Université de Californie, Santa Cruz (UCSC), y mènent un programme de recherche depuis plus d'un demi-siècle. Les éléphants de mer d'Año Nuevo ont l'avantage d'être accessibles : Comme les autres animaux de leur espèce, ils se déplacent sur terre en hiver pour se reproduire et s'accoupler, puis au printemps ou en été pour muer.

Entre-temps, les mâles restent dans les eaux côtières, mais les femelles migrent sur des milliers de kilomètres à travers le Pacifique et reviennent, plongeant continuellement pendant leur voyage. Il est beaucoup plus simple de poser des balises et de les récupérer plus tard que pour un grand requin blanc, par exemple, et il existe des spécialistes de l'éléphant de mer pour les aider. "Mais cela peut être dangereux", explique le biologiste japonais Taiki Adachi, qui travaille avec les phoques depuis plus de dix ans et qui est actuellement basé à l'UCSC. "Ils sont très grands et agressifs, et sont particulièrement effrayants en période de reproduction, lorsque les mères doivent protéger leurs petits et que les mâles défendent leur harem."

Adachi a récemment signalé que les éléphants de mer femelles en migration plongent presque continuellement pendant 20 heures ou plus chaque jour. "Elles plongent le plus souvent entre 400 et 600 mètres, la profondeur où les petits poissons - notamment les poissons-lanternes riches en huile - sont très abondants, explique-t-il. Parfois, ils vont beaucoup plus loin, plongeant régulièrement à 800 mètres ou plus : Le maximum enregistré pour cette espèce est de 1 735 mètres.

À l'Institut national de recherche polaire du Japon, le collègue d'Adachi, Yasuhiko Naito, a mis au point un ingénieux enregistreur de mouvements de la mâchoire qui enregistre les tentatives d'un phoque d'arracher une proie de l'eau. Fixé à la mâchoire inférieure du phoque, l'appareil enregistre 1 000 à 2 000 tentatives par jour. Mais l'élément décisif est venu d'une autre innovation de Naito : une étiquette vidéo intelligente fixée à la mâchoire ou à la tête du phoque. La caméra et les lumières sont déclenchées par une combinaison de la profondeur et des mouvements caractéristiques d'une attaque, un système qui tire le meilleur parti de la batterie limitée de la balise.

Les premiers selfies d'éléphants de mer, pris par un phoque individuel et publiés en 2017, le montraient en train d'essayer d'attraper des poissons à quelque 800 mètres de profondeur. Les 21 images floues montraient des parties de ce qui a été identifié plus tard comme de grandes ragondins d'eau profonde. Avec l'aide d'autres phoques porteurs de caméras, l'équipe a fini par disposer de 48 heures de séquences allant de 240 mètres à plus de 1 000 mètres de profondeur et capturant près de 700 attaques. La qualité était suffisamment bonne pour identifier non seulement le type de proie mais aussi, dans certains cas, l'espèce. Il s'agissait notamment du petit poisson-lanterne, du poisson-chiffon et d'un type de merlu, ainsi que d'une demi-douzaine de calmars différents, dont le calmar à œil de coq et le calmar de verre.

Un lieu de plus grande sécurité

Outre la recherche de nourriture, il est prouvé que les plongées, surtout les plus extrêmes, ont d'autres objectifs. Échapper à des prédateurs plus redoutables est un objectif certain.

Prenons l'exemple du thon albacore (Thunnus albacares), qui passe la plupart de son temps dans les 200 mètres supérieurs de l'océan. En 2020, le biologiste des pêches Tim Lam, de l'université du Massachusetts à Boston, a signalé que six des 17 thons qu'il avait marqués au large d'Hawaï semblaient avoir eu affaire à un prédateur. Quatre d'entre eux ont plongé à grande profondeur - trois d'entre eux à environ 1 000 mètres - puis ont perdu leurs étiquettes, probablement au cours de manœuvres frénétiques alors qu'ils tentaient de s'échapper, suggère Lam. Un cinquième thon a soudainement plongé de 134 à 1 592 mètres, ce qui a été interprété comme une tentative de distancer un ennemi. Lorsqu'il est remonté à la surface, il a semblé avoir la frousse, passant toute la journée près de la surface avant de reprendre une activité normale.

Et puis, il y a eu celui qui ne s'est pas enfui : Les données de son étiquette montrent qu'il a atteint une profondeur de 326 mètres, puis tout est devenu noir et la température a augmenté, probablement parce qu'il se trouvait dans l'estomac d'une fausse orque ou d'un globicéphale noir à nageoires courtes.

Les éléphants de mer semblent également profiter de la faible luminosité des profondeurs pour éviter leurs ennemis. On pense que la cause la plus fréquente de décès de ces phoques est la prédation par les requins ou les orques lorsqu'ils sont en mer, explique l'écologiste physiologiste Roxanne Beltran, qui travaille sur le programme des éléphants de mer d'Año Nuevo. "Mais nous voyons beaucoup de phoques revenir sur le rivage avec des morsures de requin fraîches ou cicatrisées, il est donc clairement possible d'échapper à leurs prédateurs."

L'un des moyens est de se diriger vers le bas. Il y a plus de dix ans, l'essai d'une nouvelle balise a donné un premier indice que c'est ce que font les phoques. Dans le cadre de recherches sur l'impact du bruit sous-marin, la bioacousticienne Selene Fregosi, de l'université d'État de l'Oregon, a équipé de jeunes éléphants de mer à Año Nuevo d'un prototype de balise qui reproduisait des sons enregistrés. L'idée était d'exposer les phoques à de courtes rafales de bruits divers et de voir comment ils réagissaient. La liste de lecture comprenait des clics d'écholocalisation et des sifflements d'orques et de cachalots, qui ont tous deux fait plonger les éléphants de mer. Si un phoque était déjà en train de plonger, il accélérait ; s'il était en train de revenir à la surface, il tournait la queue et plongeait plus profondément, doublant presque sa profondeur initiale dans un cas.

L'année dernière, Beltran et ses collègues ont signalé que les éléphants de mer ne se contentent pas de fuir dans l'obscurité, ils s'y reposent également. Les éléphants de mer sont plus susceptibles d'être tués dans la partie supérieure de l'océan, très éclairée, où les requins et les orques sont fréquents. Ils n'ont le temps que pour de courtes pauses de recherche de nourriture, dérivant sans effort pendant 10 à 20 minutes à la fois. Beltran a découvert qu'ils préfèrent se reposer à plusieurs centaines de mètres sous la surface. Et plus ils sont gros et en forme, plus ils s'enfoncent dans les profondeurs à la recherche d'une plus grande sécurité.

Quelles sont, alors, les autres raisons suggérées pour plonger dans les profondeurs ?

La navigation semble très probable. Presque tous les grands prédateurs marins migrent sur de longues distances à un moment donné de leur vie. Certains d'entre eux - dont les requins et les tortues - sont capables de détecter les signaux fournis par le champ magnétique terrestre, en percevant les gradients d'intensité magnétique et les anomalies créées par des caractéristiques géologiques telles que les monts sous-marins. "Les animaux capables de détecter ces indices peuvent plonger en profondeur, là où les signaux sont les plus forts", explique M. Thorrold. Les tortues luths ne font des plongées extrêmes que pendant les longues migrations, ce qui suggère qu'elles pourraient vérifier qu'elles sont sur la bonne route. On pense que les requins-marteaux du golfe de Californie trouvent leur chemin vers et depuis les monts sous-marins en détectant le "paysage" magnétique local.

Il existe un seul exemple d'espèce qui semble plonger pour se rafraîchir. Le thon rouge de l'Atlantique passe des mois chaque année dans des eaux tempérées froides et a développé un moyen très efficace de maintenir sa chaleur corporelle, mais il se reproduit dans le golfe du Mexique subtropical, où cela constitue un handicap. Dans le cadre d'une stratégie apparente visant à éviter la surchauffe, les thons plongent à moins de 500 mètres lorsqu'ils entrent et sortent du golfe et restent à moins de 200 mètres lorsqu'ils fraient.

Il reste donc la possibilité que les eaux profondes soient un bon endroit pour parler. Il existe une zone qui s'étend d'une profondeur de quelques centaines de mètres à plus de mille mètres, où le son voyage plus loin, ce qui en fait un endroit idéal pour les communications à longue distance. Lorsque les rorquals bleus et les rorquals communs se trouvent dans cette zone, on peut les entendre à une distance estimée à 1 700 kilomètres, mais personne ne sait s'ils s'y rendent dans ce but précis.

"Il y a tellement de choses que nous ne savons pas, même avec la technologie qui est devenue disponible au cours des 20 dernières années", déclare Thorrold. La liste des souhaits technologiques futurs est longue. M. Thorrold et ses collègues testent actuellement un prototype d'étiquette capable de localiser la position d'un animal dans la colonne d'eau avec beaucoup plus de précision. Ils aimeraient également disposer de balises qui ne renvoient que les données pertinentes parmi les nombreuses données enregistrées au cours des mois passés en mer.

Mais en tête de liste, il y a les petites caméras intelligentes. Si les éléphants de mer peuvent réaliser de si beaux films, pourquoi les autres prédateurs supérieurs ne le pourraient-ils pas ? "Nous avons besoin de meilleures caméras-poissons, suffisamment petites pour être montées sur les thons, les requins et les espadons", explique M. Thorrold. "Elles doivent être miniaturisées mais de haute résolution, capables de fonctionner dans des conditions de faible luminosité et d'enregistrer des données pendant les longues périodes où elles voyagent en haute mer."

En bref, voir, c'est croire. Et puis, qui ne voudrait pas regarder les films amateurs d'un grand requin blanc ?

Stephanie Pain était autrefois une assistante de recherche qui explorait la vie dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, elle écrit sur le monde naturel depuis le bord de mer de Brighton, au Royaume-Uni.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.