ATLANTI-CULTURE
21 septembre 2026
"L'amour a tardé d'un jour" : Quand l’amour et le désir de liberté tentent de s’opposer au système patriarcal
De : Lili Zografou Arcades Ambo Traduit du grec par Isabelle Marin Parution en septembre 2026 157 pages 20 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).