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Blurred background"L'amour a tardé d'un jour" : Quand l’amour et le désir de liberté tentent de s’opposer au système patriarcal
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ATLANTI-CULTURE

21 septembre 2026

"L'amour a tardé d'un jour" : Quand l’amour et le désir de liberté tentent de s’opposer au système patriarcal

De : Lili Zografou Arcades Ambo Traduit du grec par Isabelle Marin Parution en septembre 2026 157 pages 20 €

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MOTS-CLES

amour , patriarcat , Lili Zografou , roman , Arcades Ambo

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Buffard pour Culture-Tops

Marc Buffard est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).