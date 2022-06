L’Amérique si proche et si lointaine…

Des manifestants se rassemblent devant la Cour suprême des Etats-Unis, à la suite de la décision annulant la législation Roe v. Wade, le 25 juin 2022, à Washington.

La Cour suprême des Etats-Unis a décrété qu’il était licite de supprimer le droit à l’avortement. De nombreux Etats, le Missouri, l’Indiana, le Dakota du Sud ont bondi sur l’occasion pour en profiter. Ça fait hurler à juste titre et même Macron y est allé de sa condamnation.



La Cour suprême des Etats-Unis reste fidèle à l’amendement numéro un qui prévoit le droit pour chaque citoyen américain d’avoir une arme. Les tueries de masse en sont facilitées. Ça hurle encore et à raison. Mais on ne trouve aucune majorité au Congrès pour abolir ce droit qui est aussi un permis de tuer.



L’Amérique, c’est la Silicon Valley. Un pays à la pointe du progrès et de la modernité. Un pays de liberté qui s’est déchiré dans une guerre sanglante pour abolir l’esclavage. Nous devons beaucoup à l’Amérique. Notre liberté acquise en 14-18 et en 39-45 avec le sang des GI’s. Des inventions historiques : les ordinateurs, Internet, et l’homme qui a posé le pied sur la Lune.



En même temps, nous ne comprenons pas que les Etats-Unis restent dans leurs fondements attachés aux traditions. Là-bas, on va à l’église, les baptistes chez les baptistes, les évangélistes chez les évangélistes. Et les Juifs à la synagogue.



L’Amérique -ou du moins une partie d’entre elle- est restée fidèle au colt qui a fait le Far West. Il n’a pas été remis au fourreau. L’abolition de l’IVG est une faute et une bêtise. Le droit d’avoir une arme également.



On peut le condamner mais il faut comprendre la raison. Le wokisme, l’indigénisme, la cancel culture, qui envahissent les Etats-Unis ont un effet pervers. Minoritaires (New York et San Francisco ne sont pas toute l’Amérique) ils provoquent un raidissement des Américains traditionalistes. L’élection de Trump, président ultra-conservateur, n’était pas un accident.



Nous avons tous en nous un peu de l’Amérique. Il y a une Amérique qui nous scandalise. C’est normal. Mais quand on condamne, il faut aussi essayer de comprendre. C’est compliqué. Mais ça vaut la peine de faire un effort.

Ps : Flairant la bonne affaire, le gouvernement français a décidé d’inscrite le droit à l’avortement dans la Constitution. Rien en France ne menace ce droit. Démagogie quand tu nous tiens…

À Lire Aussi

Non, non et non tout n’est pas permis contre Emmanuel Macron !