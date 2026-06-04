POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"L'Amant" de Harold Pinter : une véritable mécanique de précision
See image caption

ATLANTI-CULTURE

4 juin 2026

"L'Amant" de Harold Pinter : une véritable mécanique de précision

De : Harold Pinter (traduction : Erick Kahane) Durée : 1h10 Mise en scène : Thierry Harcourt Avec : Avec Sarah Biasini, Pierre Rochefort et Hugo Jasienski Théâtre de Paris - Salle Réjane 15, rue Blanche 75009 PARIS 01 86 47 72 49

Photo of Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops Go to Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Harold Pinter , Théâtre de Paris , L'Amant

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops image
Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).