ATLANTI-CULTURE

4 juin 2026

"L'Amant" de Harold Pinter : une véritable mécanique de précision

De : Harold Pinter (traduction : Erick Kahane) Durée : 1h10 Mise en scène : Thierry Harcourt Avec : Avec Sarah Biasini, Pierre Rochefort et Hugo Jasienski Théâtre de Paris - Salle Réjane 15, rue Blanche 75009 PARIS 01 86 47 72 49