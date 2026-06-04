ATLANTI-CULTURE
4 juin 2026
"L'Amant" de Harold Pinter : une véritable mécanique de précision
De : Harold Pinter (traduction : Erick Kahane) Durée : 1h10 Mise en scène : Thierry Harcourt Avec : Avec Sarah Biasini, Pierre Rochefort et Hugo Jasienski Théâtre de Paris - Salle Réjane 15, rue Blanche 75009 PARIS 01 86 47 72 49
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MOTS-CLESHarold Pinter , Théâtre de Paris , L'Amant
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).