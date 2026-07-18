BRAS DE FER TECHNOLOGIQUE

Kimi K3 : le grand bond en avant de l’IA chinoise… au point de rattraper les Américains ?

L’entreprise chinoise Moonshot AI a sorti un nouveau modèle d’IA ultra-performant, Kimi K3, qui peut concurrencer les américains Anthropic et OpenAI. Ce modèle "open-weight" illustre la rapidité toujours plus importante avec laquelle les innovations en IA se poursuivent et confirme que les Chinois se placent maintenant en pole position aux côtés des géants de la tech américaine. De quoi favoriser encore plus la compétition entre les entreprises.