POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le 17 juillet 2026, lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai, des visiteurs se rendent sur le stand de Moonshot AI, où est présenté Kimi K3.
See image caption
See copyright

BRAS DE FER TECHNOLOGIQUE

18 juillet 2026

Kimi K3 : le grand bond en avant de l’IA chinoise… au point de rattraper les Américains ?

L’entreprise chinoise Moonshot AI a sorti un nouveau modèle d’IA ultra-performant, Kimi K3, qui peut concurrencer les américains Anthropic et OpenAI. Ce modèle "open-weight" illustre la rapidité toujours plus importante avec laquelle les innovations en IA se poursuivent et confirme que les Chinois se placent maintenant en pole position aux côtés des géants de la tech américaine. De quoi favoriser encore plus la compétition entre les entreprises.

Photo of Thierry Berthier
Photo of Benoît Grunemwald
Thierry Berthier Go to Thierry Berthier pageetBenoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page

7 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Kimi K3 , Moonshot AI , Intelligence Artificielle , OpenAI , Deepseek , Chine , Xi Jinping , Donald Trump , États-Unis , concurrence , compétition , progrès , innovation , nouvelles technologies , atouts , modèle frontier , open weight , chatGPT , Grok

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

Populaires

1Dérive des finances publiques : mais QUI paie vraiment la lâcheté budgétaire française in fine ?
2La génération la plus représentée en Europe
3Tirer la chasse d’eau en période de stress hydrique : urgence écologique ou diversion symbolique ?
4“Dernier espoir de la France”: mais que voit réellement Elon Musk en Marine Le Pen que feignent de ne pas comprendre les dirigeants européens
5Le taux de mortalité chute à son plus bas niveau aux Etats-Unis, et voilà ce que la comparaison avec la France nous apprend
6Parler plusieurs langues peut-il vraiment réduire le risque de démence ?
7L'Express vire RN parano, le Nouvel Obs se rassure avec les failles Bardella Le Pen; Marianne ausculte l'été meurtrier; Le Point iconise Bally Bagayoko; Le capitalisme, arme ukrainienne la plus puissante; L'argent sale se blanchit à tous les coins de rue