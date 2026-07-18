BRAS DE FER TECHNOLOGIQUE
18 juillet 2026
Kimi K3 : le grand bond en avant de l’IA chinoise… au point de rattraper les Américains ?
L’entreprise chinoise Moonshot AI a sorti un nouveau modèle d’IA ultra-performant, Kimi K3, qui peut concurrencer les américains Anthropic et OpenAI. Ce modèle "open-weight" illustre la rapidité toujours plus importante avec laquelle les innovations en IA se poursuivent et confirme que les Chinois se placent maintenant en pole position aux côtés des géants de la tech américaine. De quoi favoriser encore plus la compétition entre les entreprises.
7 min de lecture
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici