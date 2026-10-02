ATTACHEMENT

Jusqu'où vont réellement les relations entre IA et intelligence artificielle ?

Les relations entre humains et chatbots d’IA peuvent-elles réellement être qualifiées d’attachement ? Si certains utilisateurs disent trouver auprès de ces outils du réconfort, ressentir leur absence ou même de la détresse lorsqu’ils disparaissent, les chercheurs soulignent que les preuves restent encore insuffisantes pour assimiler ces liens à ceux qui unissent les humains.