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Une jeune femme montre sur son téléphone portable, à Pékin, son petit ami virtuel - un chatbot créé par XiaoIce, un système d'intelligence artificielle de pointe conçu pour tisser des liens émotionnels avec son utilisateur.
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ATTACHEMENT

2 octobre 2026

Jusqu'où vont réellement les relations entre IA et intelligence artificielle ?

Les relations entre humains et chatbots d’IA peuvent-elles réellement être qualifiées d’attachement ? Si certains utilisateurs disent trouver auprès de ces outils du réconfort, ressentir leur absence ou même de la détresse lorsqu’ils disparaissent, les chercheurs soulignent que les preuves restent encore insuffisantes pour assimiler ces liens à ceux qui unissent les humains.

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MOTS-CLES

nouvelles technologies , interactions , êtres humains , hommes , machines , Humanité , difficultés , crise , dangers , risques , Intelligence Artificielle , robots , conscience , relations , psychologie , amitiés , proximité , compagnon , petit ami virtuel , ami virtuel , addiction , détresse , absence , manque , sentiments

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A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Vrticka

Pascal Vrticka est professeur associé au sein Département de psychologie de l'Université de l'Essex.