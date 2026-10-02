ATTACHEMENT
2 octobre 2026
Jusqu'où vont réellement les relations entre IA et intelligence artificielle ?
Les relations entre humains et chatbots d’IA peuvent-elles réellement être qualifiées d’attachement ? Si certains utilisateurs disent trouver auprès de ces outils du réconfort, ressentir leur absence ou même de la détresse lorsqu’ils disparaissent, les chercheurs soulignent que les preuves restent encore insuffisantes pour assimiler ces liens à ceux qui unissent les humains.
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MOTS-CLESnouvelles technologies , interactions , êtres humains , hommes , machines , Humanité , difficultés , crise , dangers , risques , Intelligence Artificielle , robots , conscience , relations , psychologie , amitiés , proximité , compagnon , petit ami virtuel , ami virtuel , addiction , détresse , absence , manque , sentiments
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Vrticka est professeur associé au sein Département de psychologie de l'Université de l'Essex.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Vrticka est professeur associé au sein Département de psychologie de l'Université de l'Essex.