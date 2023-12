Jet set, nudité et répression : une soirée fait scandale à Moscou et en dit long sur l’évolution de la Russie

Une capture d’écran sur les réseaux sociaux montre l’organisatrice de la soirée « Presque nu », Nastya Ivleeva, avec le chanteur Philipp Kirkorov, à Moscou, le 20 décembre 2023.

Atlantico : A l’heure où des soldats meurent en Ukraine, des célébrités russes sont accusées d’avoir promu l’homosexualité lors d’une soirée arrosée et dénudée. La blogueuse et présentatrice de télévision Nastya Ivleeva a organisé cette fête, le 21 décembre dernier, dans une boîte de nuit de Moscou nommée Mutabor, à laquelle tout le gratin des célébrités russes était invité. Pourquoi cette soirée a-t-elle suscité la colère du pouvoir ?

Viatcheslav Avioutskii : Cet événement et cette polémique s’inscrivent dans un contexte de verrouillage moral et idéologique au sein de la Russie. Les personnes qui sont critiquées pour avoir participé à cette soirée ne sont pas des personnalités qui expriment une opposition à l'égard de la guerre.

Cet événement et ces réactions s’inscrivent dans le cadre d'une scission au sein de la communauté artistique. Les personnes accusées sont notamment des chanteurs de musique pop et qui sont très bien connues à l’intérieur des frontières russes mais peu connues à l’extérieur comme Philipp Kirkorov, Lolita Miliavskaïa, Dima Bilan et GeeGun. Dès le début de la guerre, il y a eu une scission au sein des artistes. Une partie d’entre eux ont décidé de quitter la Russie pour s'installer à l'étranger, notamment en Israël ou dans les pays de l'Europe occidentale, et ils n'ont pas soutenu la guerre en Ukraine. Une autre partie des artistes, minoritaires, a soutenu la guerre en Ukraine de manière très explicite en s'engageant et en produisant des chansons ou des textes avec des thématiques militaristes. Mais en réalité, la majorité des artistes s’est retrouvée entre ses deux positions. Ils n'ont pas soutenu ouvertement la guerre d'une manière très explicite mais ils n’étaient pas clairement opposés au conflit.

La réaction assez violente de la part des autorités russes vis-à-vis de cette soirée s'inscrit dans une volonté d'étouffer la dernière source de liberté, qui est liée à la liberté personnelle.

Cette vague d’indignation du côté russe et du pouvoir a entraîné une censure et un effacement des personnalités concernées ou des célébrités qui ont participé à cette soirée. Ces artistes, ces chanteurs russes ont été sanctionnés et ont subitement été déprogrammés dans des festivals ou d’émissions télévisées pour le 31 décembre ou ont vu leurs concerts être annulés.

Qu’est-ce que cette soirée et cette crise traduisent sur l’évolution de la Russie et de la société russe ?

Cette soirée révèle le verrouillage idéologique qui est à l'œuvre au sein de la société russe. Le pouvoir cherche à atteindre le dernier îlot de liberté au sein de la sphère culturelle et chez les artistes, après le départ des artistes pro-occidentaux et des intellectuels après le début de la guerre. L'activité artistique est basée surtout sur la liberté d'expression, sur une volonté d'épater le public, sur le désir de se distinguer par rapport aux autres, parfois en choquant le public. Or, cet îlot de liberté relative est de moins en moins toléré par les autorités russes qui souhaitent transmettre l’image de l'unité du peuple avec les autorités et qui souhaite mettre en avant les traditions et le conservatisme. Il n’y a plus de possibilités d'avoir une vision plurielle de la réalité. Ce dernier îlot de liberté a été attaqué par les autorités. Il s'agit de la volonté personnelle de Vladimir Poutine. Quelqu’un lui aurait rapporté l'existence de cette soirée. Le chef du Kremlin a vu les images de cette soirée. Vladimir Poutine a bien donné l'ordre de se débarrasser et de sanctionner toutes les personnes impliquées dans cette soirée. Autrement, il est difficile d'expliquer l'échelle de cette vague de repressions. Il s'agit de la volonté d'effacer et de sanctionner ces personnes même si elles ont des moyens financiers importants et si elles ont la possibilité de s’exiler à l’étranger.

L'organisatrice de cette soirée, Nastya Ivleeva, a été inquiétée et a subi un contrôle par la police fiscale qui a vérifié ses comptes bancaires. Pour effacer l’outrage de cette soirée, on lui a demandé de verser 1 milliard de roubles pour l’effort de guerre.

Le chanteur de rap Vacio, qui était nu à la soirée, a été arrêté par la police. Il a présenté ses excuses et a été condamné à une lourde amende et à de la détention pendant plusieurs jours. Il a été accusé de faire la promotion de la cause LGBT, ce qui est très mal vu en Russie. Cet artiste a été contraint de se justifier et de préciser qu’il n’était pas homosexuel.

Après les oligarques, la jet set va-t-elle être ciblée par la répression ?

Depuis le début de la guerre contre l’Ukraine, de nombreux artistes ou des membres de la jet-set, des célébrités ont fait le choix de quitter la Russie. Ils ont été considérés depuis comme des ennemis du peuple. Le pouvoir russe a accusé ces personnalités de manque de patriotisme. Ces personnalités ont été critiquées, harcelées et poursuivies en justice pour certaines d'entre elles.

Le pouvoir russe envoie un signal à la société pour dire que les seuls artistes et célébrités qui seront tolérés sont des personnalités qui s'engagent d'une manière explicite, visible et active aux côtés de l'armée en chantant ou en produisant des chansons patriotiques ou à la gloire de l’armée.

Cette soirée "presque nue" et cette polémique sont à la une de tous les médias en Russie depuis près d'une semaine.

Or ce type de soirée, ce type de bal masqué, en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes, se déroule pratiquement toutes les semaines, comme partout dans les grandes capitales occidentales. Ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel.

En Russie, cette soirée est devenue un événement politique, voire géopolitique.

Le fait que cette soirée mette sur le devant de la scène la communauté LGBT, la question de la nudité et des célébrités de la jet set ne montre-t-il pas les contradictions de la société russe ?

Cette affaire a commencé suite à l’indignation de militaires. Alors qu’ils étaient présents sur le front, ils ont partagé les premières vidéos de cette soirée. Ils ont considéré que cet événement était indigne sur le plan moral et que cela était inacceptable.

Les soldats ont expliqué qu’ils défendaient la pureté de la Russie, ses valeurs, qu’ils étaient de grands patriotes. Ils ont eu la sensation que ces célébrités, à travers leur soirée, sapaient les fondements moraux du pays.

Malgré la guerre, la société russe essaie de recréer une sorte de normalité, ignore les victimes et les pertes humaines ou la réalité de l’inflation.

Poutine et son cercle rapproché veulent se débarrasser de toutes les voix discordantes et critiques de l’action du Kremlin. Le pouvoir considère que pour gagner la guerre il faut verrouiller le champ médiatique.

Mais avec cet épisode, le pouvoir en place passe à une étape supérieure. Jusqu'à maintenant on demandait aux citoyens de se comporter d’une certaine manière. Désormais, le Kremlin essaie d’imposer une certaine manière de penser.

Cette soirée et la répression du pouvoir suite à ce scandale illustre le passage d'une société autoritaire vers une société totalitaire. Le pouvoir se préoccupe maintenant de la sphère privée et intime de ses citoyens. Cette soirée s’est en effet déroulée dans la sphère privée. Des photographies ont été relayées sur les réseaux sociaux et dans les médias mais elles n’avaient pas vocation à être diffusées initialement.

En s'immisçant dans la sphère privée des gens et dans les comportements des individus, une forme de contrôle, de répression et de sanctions va s’appliquer. La tolérance a disparu.

Les sociétés qui passent d’une étape autoritaire vers une étape totalitaire sont très alarmantes. Il s’agit donc d’un signal géopolitique et idéologique important et inquiétant.

Cela démontre la tentative de verrouillage de la société russe sur le plan idéologique.

Les personnalités qui ont été pointées du doigt pour avoir participé à cette soirée ont été obligées de présenter des excuses et d’avouer qu’elles avaient commis une faute. Leur carrière est brisée et certains ne peuvent plus chanter et voient leurs concerts annulés. La tolérance et l’espace de liberté qui pouvait subsister dans le monde culturel tend à disparaître au profit de la propagande et de l’effort de guerre. Cela est très inquiétant sur l’évolution de la Russie et sur la dérive autoritaire du chef du Kremlin.