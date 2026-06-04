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Blurred background"Jean Pierre-Bloch de tous les combats" : le parcours admirable d’un homme exceptionnel
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ATLANTI-CULTURE

4 juin 2026

"Jean Pierre-Bloch de tous les combats" : le parcours admirable d’un homme exceptionnel ‌

De : Haïm Musicant Éditions Glyphe Parution le 27 juin 2025 250 pages 20 €

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MOTS-CLES

Jean Pierre-Bloch , Haïm Musicant , Éditions Glyphe

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Axel Maugey pour Culture-Tops

Axel Maugey est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).