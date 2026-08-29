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Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, répond aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse à Washington, le 24 août 2026. (Image d'illustration)
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LE BRAS DE FER

29 août 2026

Jackson Hole : et si l’administration Trump avait discrètement fait perdre à la FED son pouvoir sur les taux d’intérêt ?

Face à l’envolée des taux longs, le Trésor américain tente de reprendre la main par des rachats de dette essentiellement symboliques. Une stratégie qui révèle surtout l’impuissance budgétaire de Washington et le pouvoir considérable acquis par la Fed.

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économie , Fed , Trésor américain , jackson hole , Finances

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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