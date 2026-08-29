LE BRAS DE FER

Jackson Hole : et si l’administration Trump avait discrètement fait perdre à la FED son pouvoir sur les taux d’intérêt ?

Face à l’envolée des taux longs, le Trésor américain tente de reprendre la main par des rachats de dette essentiellement symboliques. Une stratégie qui révèle surtout l’impuissance budgétaire de Washington et le pouvoir considérable acquis par la Fed.