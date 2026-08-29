LE BRAS DE FER
29 août 2026
Jackson Hole : et si l’administration Trump avait discrètement fait perdre à la FED son pouvoir sur les taux d’intérêt ?
Face à l’envolée des taux longs, le Trésor américain tente de reprendre la main par des rachats de dette essentiellement symboliques. Une stratégie qui révèle surtout l’impuissance budgétaire de Washington et le pouvoir considérable acquis par la Fed.
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THEMATIQUESEconomie
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.