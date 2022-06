« J’ai vu un de mes amis se faire poignarder devant moi »

Intervention de la police à l’extérieur du Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions, le 28 mai 2022

Il est anglais et journaliste sportif. Il suit l’équipe de Liverpool, dont il est supporter « depuis deux décennies ». En 20 ans, explique-t-il, Liverpool a participé à deux finales de la Ligue des Champions. Et il n’a jamais vu ce qu’il a vu au Stade de France.

Il s’exprime dans un excellent français et dit manquer de mots pour « exprimer sa colère ». Ne perdez pas une miette de sa vidéo. Elle vous éclairera sur ce jour de honte pour la France.

Le journaliste britannique @_Dan_Austin était au #StadeDeFrance lors de la finale de Ligue des Champions.



Il confie «son immense déception» envers l’État français: «C'est impossible de décrire mon niveau de colère envers ces ministres qui ont menti.» pic.twitter.com/nux97ixmnt — Le Figaro (@Le_Figaro) June 3, 2022

Darmanin avait attribué les incidents à l’arrivée tardive des supporters de Liverpool. « Un mensonge absolu », dit le journaliste. « Nous sommes arrivés avec deux heures d’avance » déclare-t-il. « Dès notre arrivée à la gare de Saint-Denis, nous avons été attaqués par des habitants de la localité.

Et ça s’est poursuivi devant les grillages du stade. Les « habitants de la localité » étaient venus là pour la dépouille. Portables arrachés, coups, portes feuilles volés … La police n’a pas bougé n’ayant reçu aucune consigne en ce sens de Darmanin et de Lallement.

Après la fin du match, ça a été pire encore. Les supporters de Liverpool ont à nouveau été agressés : « certains de mes amis ont été tailladés au couteau et un autre a été poignardé sous mes yeux ». « La police aurait du nous protéger » dit-il.

Mais elle n’a rien fait, poursuit-il, « contre les racailles ». Le journaliste nomme ainsi de façon un peu plus précise « les habitants de la localité ». Car il est très au fait des nuances de la langue française.



Pour conclure, il dénonce une nouvelle fois les mensonges du ministre de l’Intérieur et de la ministre des Sports quand ils ont été auditionnés par le Sénat. Il écoeuré et on le comprend. Mais il aime la France et les Français, qu’il ne confond pas avec ceux qui les gouvernent. Nous non plus !