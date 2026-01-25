SYMBOLE

25 janvier 2026

Iran : la guerre des drapeaux

Dans les manifestations contre le régime des mollahs, en Iran comme dans les capitales européennes, un drapeau ressurgit : celui de l’Iran préislamique, frappé du Lion et du Soleil. Ce symbole s’impose comme un acte de résistance civilisationnelle face à l’idéologie islamiste issue de la révolution de 1979.