Le 24 janvier 2026, à Holon, en Israël, des manifestants déploient un drapeau iranien d'avant la révolution islamique de 1979 lors d'une manifestation de solidarité avec les Iraniens qui manifestent contre le régime des mollahs.

©

SYMBOLE

25 janvier 2026

Iran : la guerre des drapeaux

Dans les manifestations contre le régime des mollahs, en Iran comme dans les capitales européennes, un drapeau ressurgit : celui de l’Iran préislamique, frappé du Lion et du Soleil. Ce symbole s’impose comme un acte de résistance civilisationnelle face à l’idéologie islamiste issue de la révolution de 1979.


Yves Bomati


Yves Bomati

Yves Bomati, docteur ès lettres et sciences humaines, est diplômé de l’École pratique des hautes études. Historien spécialiste de l’Iran, qu’il étudie depuis une trentaine d’années, il a publié six ouvrages dont le dernier Les Assassins d’Alamût (Armand Colin, 2024).

