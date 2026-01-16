POLITIQUE
Le président français Emmanuel Macron serre la main à des soldats après avoir prononcé son discours de Nouvel An aux forces armées sur la base aérienne militaire d'Istres, dans le sud de la France, le 15 janvier 2026.

LE GROENLAND REVELATEUR DE NOTRE IMPUISSANCE ?

16 janvier 2026

Investissements militaires : derrière les efforts budgétaires, les illusions et le déni d’obstacles

Alors qu’Emmanuel Macron rappelait aujourd’hui à Istres que « la France a une grande tradition d’indépendance » et qu’elle a renforcé ses capacités militaires, industrielles et technologiques, la crise groenlandaise agit comme un révélateur brutal. Face aux velléités trumpiennes d’appropriation du territoire danois, l’Europe découvre à la fois sa fragilité politique, la réalité de sa dépendance stratégique vis-à-vis de Washington et les limites d’une « dissuasion » qui ne peut s’exercer contre son principal allié. Derrière les gestes symboliques de solidarité et les discours de fermeté, se joue en réalité une question vertigineuse : l’Union est-elle capable de défendre ses intérêts face aux États-Unis sans rompre l’Alliance atlantique — et à quel prix industriel, politique et social ?

Photo of Stéphane Audrand
Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page

MOTS-CLES

Groenland , Donald Trump , Défense , France , Union Européenne , Etats-Unis , OTAN , souveraineté

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.