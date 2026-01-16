LE GROENLAND REVELATEUR DE NOTRE IMPUISSANCE ?

Investissements militaires : derrière les efforts budgétaires, les illusions et le déni d’obstacles

Alors qu’Emmanuel Macron rappelait aujourd’hui à Istres que « la France a une grande tradition d’indépendance » et qu’elle a renforcé ses capacités militaires, industrielles et technologiques, la crise groenlandaise agit comme un révélateur brutal. Face aux velléités trumpiennes d’appropriation du territoire danois, l’Europe découvre à la fois sa fragilité politique, la réalité de sa dépendance stratégique vis-à-vis de Washington et les limites d’une « dissuasion » qui ne peut s’exercer contre son principal allié. Derrière les gestes symboliques de solidarité et les discours de fermeté, se joue en réalité une question vertigineuse : l’Union est-elle capable de défendre ses intérêts face aux États-Unis sans rompre l’Alliance atlantique — et à quel prix industriel, politique et social ?