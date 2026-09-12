POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Investissement. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

LA GRANDE FRACTURE

12 septembre 2026

Investissement dans la tech : le décrochage (sans retour ?) de l’Europe en un graphique

Avec près de 3 000 milliards de dollars d’investissements technologiques annoncés aux États-Unis contre moins de 300 milliards dans l’Union européenne, le décrochage européen devient vertigineux. Faute de stratégie industrielle commune, l’Europe risque une dépendance durable.

Photo of Julien Pillot
Julien Pillot Go to Julien Pillot page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Big Tech , Economie , investissements , capital-risque , décrochage européen , Intelligence Artificielle , robotique , cloud , dépendance technologique , politique industrielle , fuite des talents , Souveraineté numérique

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Populaires

1Guerre commerciale : Trump introduit une nouvelle arme à son arsenal douanier et voilà comment elle pourrait tourner à la destruction massive mutuelle
2« L’homme qui tombe » : 25 ans après le 11-Septembre, la sœur de Jonathan Briley raconte leur dernier voyage
3Ces experts du Pentagone qui anticipent que la guerre en Ukraine pourrait durer encore des années
410% de chances d’être tous éliminés de la surface de la planète par l’IA ? Ce qu’il faut savoir des craintes des dirigeants d’Anthropic et autres Open AI
5Panne de croissance : mais pourquoi la France est-elle toujours parmi les mauvaises élèves de l’UE ?
6Pylône saboté en Haute-Savoie : la nouvelle escalade de l'ultra-gauche contre l'industrie française
7Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain qui connait tellement les marchés qu’il pourrait bien bouleverser les fondamentaux de l’économie américaine et le mirage du casino qui contrôle tout